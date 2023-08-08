Haberler Haberler YKS TABAN PUANLAR 2023 | Hangi üniversite hangi bölüme kaç puanla alıyor? Okullara göre taban puanlar, başarı sıralaması ve kontenjanlar

YKS TABAN PUANLAR 2023 | Hangi üniversite hangi bölüme kaç puanla alıyor? Okullara göre taban puanlar, başarı sıralaması ve kontenjanlar

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS), TYT, AYT ve YDT oturumlarının tamamlanmasının ardından sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM'nin 20 Temmuz 2023'te erişime açacağı bilinen puanlarına göre, gidecekleri üniversite ve bölümleri seçecek olan 3,5 milyondan fazla aday, okulların taban puanı, başarı sıralaması ve kontenjanlarını araştırıyor. 'Hangi üniversite hangi bölüme kaç puanla alıyor? Okullara göre taban puanlar, başarı sıralaması ve kontenjanlar' bilgileri haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2023 Salı 11:12 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2023 Salı 11:32
YKS TABAN PUANLAR 2023 | Hangi üniversite hangi bölüme kaç puanla alıyor? Okullara göre taban puanlar, başarı sıralaması ve kontenjanlar

YKS TABAN PUANLAR 2023 | Üniversiteye giriş sınavı olarak bilinen YKS, ÖSYM başkanlığında 3,5 milyondan fazla adaya uygulandı. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumdan oluşan sınavın ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. 20 Temmuz 2023'te duyurulacak sınav puanlarının ardından adaylar, bu kez de tercih yarışına girecek. Tercihleri yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta üniversitelerin geçtiğimiz senelerdeki taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları olurken arama motorlarında araştırılan 'Hangi üniversite hangi bölüme kaç puanla alıyor? Okullara göre taban puanlar, başarı sıralaması ve kontenjanlar' konularını sizler için derledik. İşte detaylar...

HANGİ ÜNİVERSİTE HANGİ BÖLÜME KAÇ PUANLA ALIYOR?

📜Abdullah Gül Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Adıyaman Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

Afyon Kocatepe Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Akdeniz Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

Aksaray Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

Amasya Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Anadolu Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Ankara Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Ardahan Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

Artvin Çoruh Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Atatürk Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Balıkesir Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Bartın Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

Batman Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Bayburt Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Bingöl Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

Bitlis Eren Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Boğaziçi Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

Bursa Teknik Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Bursa Uludağ Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Çankırı Karatekin Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

Çukurova Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Dicle Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

Dokuz Eylül Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Düzce Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

Ege Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Erciyes Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Erzurum Teknik Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Eskişehir Teknik Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

Fırat Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Galatasaray Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

Gazi Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

Gaziantep Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Gebze Teknik Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

Giresun Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Gümüşhane Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

Hacettepe Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Hakkari Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

Harran Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

Hitit Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Iğdır Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜İnönü Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

İskenderun Tenik Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜İstanbul Medeniyet Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

İstanbul Teknik Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜İstanbul Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

İzmir Bakırçay Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜İzmir Demokrasi Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

Kafkas Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Karabük Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

Karadeniz Teknik Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

Kastamonu Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Kayseri Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

Kırıkkale Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Kırklareli Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Kilis 7 Aralık Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

Kocaeli Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Konya Teknik Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Manisa Celal Bayar Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

Mardin Artuklu Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Marmara Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

Mersin Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

Munzur Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Muş Alparslan Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

Necmettin Erbakan Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Ondokuz Mayıs Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

Ordu Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Orta Doğu Teknik Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Pamukkale Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Sağlık Bilimleri Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Sakarya Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

Samsun Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Selçuk Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

Siirt Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Sinop Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

Süleyman Demirel Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Şırnak Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

Tarsus Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Trabzon Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

Trakya Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Türk-Alman Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

Uşak Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

Yalova Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Yıldız Teknik Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

Yozgat Bozok Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

📜Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Taban Puanları Kontenjanlar Ve Başarı Sıralaması İçin Tıklayın

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