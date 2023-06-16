EGE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | EÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

EGE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Ege Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Ege Üniversitesi taban puanları 2023, EÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

EGE ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

EGE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

Bilgisayar Programcılığı TYT 80/82 379,76 255.099

Uçak Teknolojisi TYT 45/47 379,42 256.410

Anestezi TYT 70/72 376,12 269.312

İlk ve Acil Yardım TYT 70/72 375,82 270.531

Mekatronik (Erkek) TYT 25/26 363,42 324.961

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 65/67 358,34 349.694

Optisyenlik TYT 65/67 346,54 415.115

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 65/67 346,06 418.025

Grafik Tasarımı TYT 65/67 344,93 424.854

Deniz Ulaştırma ve İşletme TYT 60/62 344,41 428.110

Ameliyathane Hizmetleri TYT 70/72 336,96 476.612

Bilgisayar Programcılığı TYT 65/67 334,01 497.192

Çocuk Gelişimi TYT 65/67 333,74 499.132

Makine TYT 80/82 331,84 512.884

Diyaliz TYT 70/72 331,48 515.514

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50/52 329,1 532.994

Bilgisayar Programcılığı TYT 55/57 328,7 535.984

Elektrik TYT 80/82 328,61 536.715

Eczane Hizmetleri TYT 65/67 328,44 538.040

İç Mekan Tasarımı TYT 40/41 325,43 561.438

Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 45/47 324,61 568.191

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYT 65/67 323,03 580.857

Moda Tasarımı TYT 55/57 320,47 602.260

Gıda Teknolojisi TYT 60/62 318 623.709

Mekatronik (Kız) TYT 25/26 312,8 671.148

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 80/82 312,38 675.021

Otomotiv Teknolojisi TYT 80/82 311,95 679.134

İşletme Yönetimi TYT 70/72 309,71 700.483

Kimya Teknolojisi TYT 80/82 308,97 707.771

Elektronik Teknolojisi TYT 80/82 308,03 717.016

Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 55/57 307,16 725.620

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 70/72 301,18 788.109

Eczane Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) TYT 150/154 300,94 790.652

Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 70/72 297,63 826.510

Moda Tasarımı TYT 35/36 295,37 851.712

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon TYT 65/67 295,07 855.195

Makine Resim ve Konstrüksiyonu TYT 70/72 293,52 873.215

Makine TYT 80/82 293,08 878.213

Tekstil Teknolojisi TYT 35/36 291,94 891.591

Seramik ve Cam Tasarımı TYT 40/41 291,87 892.444

Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 80/82 291,42 897.935

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 45/47 288,83 928.997

Elektrik TYT 80/82 288,27 935.926

Bitki Koruma TYT 40/41 285,22 973.835

Elektrikli Cihaz Teknolojisi TYT 70/72 283,01 1.002.513

Su Altı Teknolojisi TYT 50/52 282,68 1.006.779

Kimya Teknolojisi TYT 80/82 281,55 1.021.326

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 30/31 281,53 1.021.649

Giyim Üretim Teknolojisi TYT 45/47 278,79 1.058.430

Gıda Teknolojisi TYT 55/57 278,65 1.060.146

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 50/52 276,44 1.090.621

Polimer Teknolojisi TYT 50/52 274 1.125.022

Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi TYT 55/57 271,64 1.159.092

Tarım Makineleri TYT 40/41 268,96 1.198.706

Metalurji TYT 50/52 266,26 1.239.954

Turizm Animasyonu TYT 40/41 262,55 1.297.902

Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT 35/36 261,92 1.308.008

Gıda Teknolojisi (İÖ) TYT 55/57 259,11 1.354.073

Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi TYT 65/67 257,48 1.381.332

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) TYT 100/103 253,27 1.454.118

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 35/36 252,65 1.464.930

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) TYT 80/82 248,48 1.540.746

Eser Koruma TYT 50/52 247,51 1.558.714

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Uzaktan Öğretim) TYT 150/154 245,3 1.600.950

Bahçe Tarımı TYT 30/31 242,71 1.651.501

Organik Tarım TYT 40/41 242,27 1.660.249

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) (Bk.35) TYT 55/57 240,96 1.686.091

Mantarcılık TYT 20/21 238,88 1.728.612

Süt ve Besi Hayvancılığı TYT 30/31 234,69 1.817.241

Süt ve Ürünleri Teknolojisi TYT 40/41 230,3 1.914.042

Tohumculuk Teknolojisi TYT 30/31 229,31 1.936.831

Çim Alan Tesisi ve Yönetimi TYT 30/31 227,29 1.983.753

Seracılık TYT 30/31 227,19 1.985.992

Seracılık TYT 50/52 225,72 2.020.856

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Psikoloji EA 100/103 428,84 18.751

Sınıf Öğretmenliği EA 60/62 390,7 74.895

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 80/82 389,29 77.752

Uluslararası İlişkiler EA 90/93 355,54 159.585

İşletme EA 95/98 350,84 173.749

İktisat EA 100/103 340,65 207.798

Uluslararası İlişkiler (İÖ) EA 60/62 339,42 212.269

Çocuk Gelişimi EA 50/52 332,87 237.686

Sosyoloji EA 70/72 330,14 249.091

Moda Tasarımı EA 40/41 319,83 296.356

İktisat (İÖ) EA 90/93 313,55 328.652

Tarım Ekonomisi EA 40/41 307,54 362.721

Felsefe EA 70/72 301,24 401.731

Felsefe (KKTC Uyruklu) EA 1/1 292,14 464.475

Turizm İşletmeciliği EA 80/82 286,69 506.562

Klasik Arkeoloji EA 70/72 283,15 535.434

Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi EA 70/72 263,42 723.105

Moda Tasarımı (KKTC Uyruklu) EA 1/1 241,93 980.683

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 310/318 523,8 5.159

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 105/108 505,76 13.889

Diş Hekimliği SAY 150/154 495,45 20.486

Eczacılık SAY 130/134 469,75 39.880

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 85/88 467,45 41.851

Makine Mühendisliği (İngilizce) SAY 80/82 447,53 58.784

Kimya Mühendisliği (İngilizce) SAY 80/82 441,53 64.186

Biyomühendislik (İngilizce) SAY 70/72 418,71 86.011

Beslenme ve Diyetetik SAY 60/62 407,13 98.262

Hemşirelik SAY 280/287 397,65 108.774

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) SAY 70/72 375,02 137.143

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 65/67 370,57 143.329

Matematik SAY 100/103 366,84 148.797

Biyokimya (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 357,96 162.397

Gıda Mühendisliği (İngilizce) SAY 120/123 348,54 178.511

Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 50/52 347,45 180.530

Bitki Koruma SAY 40/41 346,15 182.876

Ebelik SAY 90/93 344,1 186.766

Tekstil Mühendisliği (İngilizce) SAY 80/82 337,86 198.840

Biyokimya SAY 60/62 330,99 213.259

İstatistik SAY 80/82 327,57 220.791

Odyoloji SAY 30/31 326,06 224.166

Matematik (İÖ) SAY 80/82 323,16 230.915

Kimya SAY 80/82 322,34 232.901

Bahçe Bitkileri SAY 40/41 308,19 269.473

Biyoloji SAY 120/123 302,29 286.513

Deri Mühendisliği (İngilizce) SAY 25/20 300,06 293.357

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 20/21 299,33 295.581

Fizik SAY 50/52 297,49 301.383

Astronomi ve Uzay Bilimleri SAY 50/52 295,34 308.398

Peyzaj Mimarlığı SAY 65/67 295,33 308.427

Tarla Bitkileri SAY 50/52 291,04 322.836

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği SAY 30/31 286,95 337.475

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY 35/36 282,68 353.312

Zootekni SAY 45/47 262,85 443.239

Su Ürünleri Mühendisliği SAY 50/52 261,75 449.160

Tarımsal Yapılar ve Sulama SAY 30/31 259,84 459.788

Süt Teknolojisi SAY 30/31 243,22 571.305

Zootekni (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 222,91 770.168

Su Ürünleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1/— – —

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60/62 434,4 5.203

Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 416,5 11.502

Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60/62 404,92 18.687

Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 60/62 391,4 31.188

Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 80/82 380,47 45.375

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 60/62 374,51 54.930

Tarih SÖZ 80/82 369,43 64.033

Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 80/82 369,18 64.500

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80/82 366,51 69.814

Reklamcılık SÖZ 80/82 365,7 71.490

Gazetecilik SÖZ 80/82 355,4 95.747

Coğrafya SÖZ 70/72 352,32 104.149

İslami İlimler SÖZ 50/52 338,14 150.315

Sanat Tarihi SÖZ 70/72 330,94 179.007

İslami İlimler (M.T.O.K.) SÖZ 10/10 290,01 428.881

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER