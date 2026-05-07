Haberler Real Madrid Valverde kavga olayı nedir? Sağlık durumu nasıl?

Real Madrid Valverde kavga olayı nedir? Sağlık durumu nasıl?

İspanyol devi Real Madrid, saha içindeki başarılarının ardından bu kez tesislerden gelen kavga haberiyle sarsıldı. Antrenman sırasında yaşandığı iddia edilen arbede sonrası Uruguaylı yıldız Ernesto Valverde'nin hastaneye kaldırıldığı ve kafa travması geçirdiği haberi gündeme bomba gibi düştü. Taraftarlar "Valverde kiminle kavga etti?" ve "Valverde'nin sağlık durumu nasıl?" sorularına yanıt arıyor. İşte Real Madrid yönetiminden gelen ilk açıklamalar ve olayın perde arkası…

La Liga'da şampiyonluk yarışı veren Real Madrid'de beklenmedik bir kriz patlak verdi. Antrenmanda çıkan kavga sonrası Ernesto Valverde'nin kafa travması geçirdiği haberi, Madrid camiasında şok etkisi yarattı. "Valverde'ye ne oldu?" ve "Real Madrid'de kimler kavga etti?" soruları sosyal medyada en çok arananlar listesine girdi. Kulüp yönetiminin disiplin soruşturması başlattığı öğrenilirken, olayın tarafları ve kavganın çıkış nedeni hakkında detaylar sızmaya başladı. İşte Real Madrid tesislerinde yaşanan o gergin anlar ve Valverde'nin sağlık durumu hakkındaki son dakika raporu...

REAL MADRID VALVERDE KAVGA OLAYI NEDİR?

İspanyol basınında yer alan iddialara göre; Real Madrid'in sabah antrenmanında henüz belirlenemeyen bir sebeple oyuncular arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede fiziksel temasa dönüşmesi sonucu, müdahale sırasında talihsiz bir darbe alan Ernesto Valverde yere yığıldı.

Kulüp doktorlarının ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye sevk edilen yıldız orta saha oyuncusu için kulüpten resmi bir bilgilendirme yapıldı.

REAL MADRID'DE NELER OLUYOR?

Real Madrid Kulübü, iki yıldız oyuncusu Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni'nin antrenmanda ve soyunma odasında kavga ettiği iddialarını doğrulayıp bu futbolcular hakkında disiplin soruşturması açtığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Real Madrid, bu sabah A takım antrenmanında yaşanan olayların ardından oyuncular Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni hakkında disiplin soruşturması başlatmaya karar verdiğini duyurur. Kulüp, ilgili iç prosedürler tamamlandıktan sonra her iki soruşturmanın sonuçlarını da en kısa sürede açıklayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

