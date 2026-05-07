Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Atko Grup Pendikspor'u deviren Sipay Bodrum FK yarı finale yükseldi!

Trendyol 1.Lig Yükselme Play Off 1.Tur mücadelesinde Sipay Bodrum FK konuk ettiği Atko Grup Pendikspor'u 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2026 21:58 Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2026 22:20
Trendyol 1.Lig Yükselme Play Off 1.Tur maçında Sipay Bodrum FK sahasında Atko Grup Pendikspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi Akdeniz ekibi 2-0 kazanarak yarı final biletini kaptı. Bodrum FK'ya galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Vinko Soldo(kk) ve 80. dakikada Taulant Seferi kaydetti.

Pendikspor 1.Lig Yükselme Play Off yarı finalinde Çorum FK ile karşı karşıya gelecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

6'ncı dakikada Sequeira'nın ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Thuram'ın vuruşunda top soldan dışarı çıktı.

13'üncü dakikada Yusuf'un pasıyla buluşan Seferi'nin şutunda top üstten auta çıktı.

42'nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Thuram, ceza sahasında topu Bekir ile buluşturdu. Bekir'in sol köşeye doğru yaptığı vuruşta kaleci Sousa topu kornere çeldi.

İlk yarı golsüz berabere sona erdi.

50'nci dakikada Hotic'in kullandığı serbest vuruşta penaltı noktasında topa yükselen Ajeti'nin kafa vuruşunda kaleci Deniz gole engel oldu.

55'inci dakikada Bodrum FK öne geçti. Sol kanattaki Hotic'in ceza sahasına yaptığı ortada yerden gelen topa ters bir dokunuş yapan Soldo, kendi ağlarını havalandırdı: 1-0.

81'inci dakikada Bodrum FK, Seferi'yle skoru 2-0 yaptı. Sağ kanattaki Brazao'nun ortasında ceza sahasında topa yükselen Ali Habeşoğlu topu Seferi'ye bıraktı. Seferi'nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.

