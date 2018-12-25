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Başakşehir'in Visca'sı var
Medipol Başakşehir'in Boşnak futbolcusu Edin Visca, ligin ilk yarısında sergilediği 6 gol, 7 asistlik performansıyla takımın en skorer ismi oldu. 28 yaşındaki futbolcu, aynı zamanda turuncu-lacivertlilerin...
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Akhisarspor'a teselli
İlk yarının son maçında Konyaspor’u ağırlayan Akhisarspor, seyircisi önünde 1 puanla yetinmesine rağmen tehlikeli bölgeden de kurtuldu.
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Orkun Kökcü Beşiktaş'ı istiyor
Kartal'ın Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü ile 4 senelik sözleşme için söz verdiği iddia edildi.
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Taraftarın kafes tepkisi
Fenerbahçe taraftarı takım kötü olmasına rağmen Antalya deplasmanına büyük ilgi gösterdi.
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Akhisarspor beklentilerin altında kaldı
Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet ile 17 puanla küme düşme hattının hemen üstünde 15. sırada kapattı.
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Göztepe eski golcülerini aradı
Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 yenerek devreyi 22 puanla 10'uncu sırada tamamlayan Göztepe'de golcülerin performansı hayal kırıklığı yarattı.
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Denizlispor'da gündem Emenike
Spor Toto 1'inci Lig'de sezonun ilk devresini 36 puanla 2'nci sırada tamamlayan Denizlispor, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor.
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Akhisarspor kötü başladı umutlu bitirdi
Spor Toto Süper Lig'de sezona tarihinin en kötü başlangıcını yaparak ilk 5 hafta sonunda 2 puanla son sırada kalan Akhisarspor, ardından yaptığı atakla devreyi düşme hattının kıl payıyla üzerinde...
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Konyaspor'un en istikrarlıları Serkan ve Skubic
Spor Toto Süper Lig'in ilk devresi tamamlanırken, Atiker Konyaspor'da kaleci Serkan Kırıntılı ve sağ bek Nejc Skubic tüm maçlarda 90 dakika boyunca forma giyen iki oyuncu oldu.
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Kod adı başarı
Ünal Karaman, verdiği radikal kararlarla ilkleri yaşattı.
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Kayserispor'un vazgeçilmezi Chery
Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk yarısını 19 puanla kapatan Kayserispor'da 17 maçta bin 433 dakika sahada kalan Hollandalı oyuncu Tjaronn Chery, takımının en istikrarlı futbolcusu oldu...
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Beşiktaş galibiyet unuttu
1994-1995’ten bu yana en kötü ikinci ‘ilk yarı performansı’ sergileyen Beşiktaş, devrenin son üç haftasında galibiyet yüzü göremedi, üst üste 3 galibiyet almayı başaramadı
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Potuk yetişecek
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle oynayamayan Alper Potuk'un 2. yarıya yetişeceği bildirildi.
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Cavcav'dan 41 puana "41 kere maşallah"
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, sezonun ilk yarısını 41 puanla kapatan kırmızı-siyahlı teknik kadro ve futbolculara, "41 kere maşallah." dedi.
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Fenerbahçe deplasmanda kazanamıyor
Toplam 7
Yorum
TARAFTAR Ligde Mehmet Topal ile hangi maç kazanıldı , bir kaç maç sakattı da 3 5 puan alınabildi , bu kadar mı frenler bir futbolcu takımı.
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Tolgay Arslan - Ozan Tufan takası yattı
Toplam 1
Yorum
umut şener volkan demirel ve dirar 3ü gelsin tolgay öyle gitsin bu oyuncular patlama yapar bizde burak dışında diagne çift forvet gelsin
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Fenerbahçe 9 gün izin yapacak
Toplam 1
Yorum
muti izin çok az 9 değil 29 gün olmalıydı yakım düşme potasında adamlar izin derdinde yazıklar olsun al parayı yat