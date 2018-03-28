GALERİ
- Milli takımda altın jenerasyon yakalandı mı ?
- Cenk Tosun İngiltere'yi salladı!
- Trabzon'da derbi hazırlıkları sürüyor
- Beşiktaş'ta Alanya hazırlıkları sürüyor!
- Süper Lig'in en yaşlı 11'i
- Avrupa'nın en iyi 23 futbolcusu! Türk isim...
- Süper Lig'in yıldızları milli arada parladı
- Hangi Milli takımı seçerdiniz?
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3 büyüklerin gündeminde olan yerli isimler
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Terim'in yeni Bruma'sını Elmander de izledi
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Sosyal medya gündemi (28 Mart 2018)
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Hakan ve Cengiz, Messi'nin peşinde
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Talisca'nın menajerinden Roma açıklaması
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Gençlik mi? Tecrübe mi? Devlerle kıyasladık
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Milli ara sonrası kim ne yaptı?
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Başakşehir'de Akhisar hazırlıkları
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Milli takımlarda en çok gol atanlar
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Trabzonspor eksik çalıştı!
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G.Saray, Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü
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Süper Lig'den sezon sonu ayrılması muhtemel isimler
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Dünya kupası öncesi transfer dedikoduları
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Değer kaybeden yıldızlar arasında Türk isim!