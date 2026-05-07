Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı TÜRKİYE DÜNYA KUPASI MAÇ PROGRAMI 2026: A Milli Takım'ın maçlar ne zaman?

Dünyanın en büyük futbol organizasyonu olan FIFA Dünya Kupası 2026 için geri sayım sona eriyor. A Milli Takımımız, dev turnuvada ABD, Paraguay ve Avustralya ile gruptan çıkma mücadelesi verecek. Futbolseverler, saat farkı nedeniyle "Türkiye maçı saat kaçta?" ve "Milli maç hangi gün?" araştırmalarına hız verdi. Özellikle ev sahibi ABD ile oynanacak kritik randevunun Los Angeles'taki başlama saati merak konusu oldu. İşte New York'tan Miami'ye uzanan Ay-Yıldızlı yolculuğun maç programı ve son dakika gelişmeleri...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2026 17:57
A MİLLİ TAKIM 2026 DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ

Türkiye, grup aşamasındaki tüm maçlarını ev sahibi ülkelerden biri olan ABD sınırları içerisinde oynayacak.

MAÇLAR HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

2026 Dünya Kupası'nın tüm heyecanı Türkiye'de şifresiz olarak TRT 1, TRT Spor ve dijital platform tabii üzerinden canlı yayınla takip edilebilecek.

A Milli Takım, Dünya Kupası maç programı şu şekilde;

14 Haziran 2026

07.00 Avustralya - Türkiye

20 Haziran 2026

06.00 Türkiye – Paraguay

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'nda rakipleriyle karşı karşıya geleceği stadyumlar ve şehirler de şu şekilde;

Türkiye Avustralya: BC Place (Vancouver, Kanada)

Türkiye – Paraguay: Levi's Stadyumu (Santa Clara, ABD)

Türkiye – ABD: SoFi Stadyumu (Inglewood, ABD)

TÜRKİYE'NİN GRUPTAKİ ŞANSI VE ANALİZ

Paraguay

Grubun ilk maçında karşılaşacağımız Güney Amerika ekibi, sert savunmasıyla biliniyor. Turnuvaya galibiyetle başlamak moral açısından kritik.

ABD

Ev sahibi olması nedeniyle en zorlu rakibimiz olarak görülüyor. Maçın Los Angeles'ta oynanacak olması ABD için büyük avantaj sağlasa da gurbetçilerimizin yoğun desteği bekleniyor.

Avustralya

Fizik gücü yüksek bir takım olan Avustralya'ya karşı teknik kapasitemizle üstünlük kurmayı hedefliyoruz.

