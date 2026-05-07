TÜRKİYE DÜNYA KUPASI MAÇ PROGRAMI 2026: A Milli Takım'ın maçlar ne zaman?
Dünyanın en büyük futbol organizasyonu olan FIFA Dünya Kupası 2026 için geri sayım sona eriyor. A Milli Takımımız, dev turnuvada ABD, Paraguay ve Avustralya ile gruptan çıkma mücadelesi verecek. Futbolseverler, saat farkı nedeniyle "Türkiye maçı saat kaçta?" ve "Milli maç hangi gün?" araştırmalarına hız verdi. Özellikle ev sahibi ABD ile oynanacak kritik randevunun Los Angeles'taki başlama saati merak konusu oldu. İşte New York'tan Miami'ye uzanan Ay-Yıldızlı yolculuğun maç programı ve son dakika gelişmeleri...
A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2026 17:57
06.00 Türkiye – Paraguay
TÜRKİYE'NİN GRUPTAKİ ŞANSI VE ANALİZ
Paraguay
Grubun ilk maçında karşılaşacağımız Güney Amerika ekibi, sert savunmasıyla biliniyor. Turnuvaya galibiyetle başlamak moral açısından kritik.
ABD
Ev sahibi olması nedeniyle en zorlu rakibimiz olarak görülüyor. Maçın Los Angeles'ta oynanacak olması ABD için büyük avantaj sağlasa da gurbetçilerimizin yoğun desteği bekleniyor.
Avustralya
Fizik gücü yüksek bir takım olan Avustralya'ya karşı teknik kapasitemizle üstünlük kurmayı hedefliyoruz.
