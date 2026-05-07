Dusan Tadic’ten Fenerbahçe açıklaması!

Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra kariyerine Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Wahda’da devam eden Dusan Tadic, eski kulübü hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra kariyerine Al-Wahda'da devam eden Dusan Tadic, eski kulübü hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu. Sarı-lacivertli taraftarlara özel bir parantez açan deneyimli futbolcu, Fenerbahçe ile bağının hala güçlü şekilde sürdüğünü ifade etti.

"O BAĞ HİÇBİR ZAMAN KOPMUYOR"

Karşılaşma sonrası kendisine yöneltilen "Fenerbahçe taraftarlarının seni hala takip etmesi sana ne hissettiriyor?" sorusuna Tadic, "Bu beni çok mutlu ediyor. Fenerbahçe taraftarı dünyanın en iyileri arasında yer alıyor. Bir kez Fenerbahçe'nin parçası olduğunuzda, o bağ hiçbir zaman kopmuyor." sözleriyle yanıt verdi.

2023/24 sezonunun başında Ajax'tan bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer edilen Sırp yıldız, sarı-lacivertli formayla toplam 109 resmi maçta görev yaptı. Tecrübeli oyuncu bu süreçte 29 gol atarken, takım arkadaşlarına da 35 asistlik katkı sağladı.

