Ertuğrul Doğan'dan transfer açıklaması!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor canlı yayındında gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Doğan'ın ifadelerinden dikkat çeken başlıklar...

"7-8 OYUNCUMUZA TALİP VAR"

"7-8 oyuncuya talip var ama kadroyu koruyacağız."

ERNEST MUÇİ SORUSUNA YANIT

"Hocamızın görüşü olumlu, durum netleştiğinde bilgi vereceğiz."

"FELIPE AUGUSTO'YA TEKLİF VAR"

"Felipe Augusto'ya Benfica dahil olmak üzere 4 kulüpten teklif var. Değerlendirmeye alacağız."

"CABRAL BEĞENDİĞİMİZ BİR OYUNCU"

"Benfica'da forma giyen Cabral, scout ekibimizin izlediği ve beğendiği bir oyuncu."

"2 TRANSFER YAPTIK"

"Önümüzdeki sene Avrupa için daha geniş bir kadro kurmak durumundayız. 2 transfer yaptık, birçok transferde de görüşmeler son aşamaya geldi."

KUPA AÇIKLAMASI

"Trabzonspor için Ziraat Türkiye Kupası çok önemli. Kupaların hepsine Trabzonspor taliptir. Bu kupayı almak için de sonuna kadar mücadele edeceğiz."

"KARTAL PROJESİ"

"Kartal Projesi'nin resmi onayları tamamlandı, süreçler sona erdi ve burada herhangi bir problem görünmüyor. Yakın zamanda bununla ilgili ihale gerçekleşecek inşallah."