CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Ertuğrul Doğan'dan transfer açıklaması!

Ertuğrul Doğan'dan transfer açıklaması!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan canlı yayında bordo-mavili kulübün gündemine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2026 13:04 Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2026 13:42
Ertuğrul Doğan'dan transfer açıklaması!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor canlı yayındında gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Doğan'ın ifadelerinden dikkat çeken başlıklar...

"7-8 OYUNCUMUZA TALİP VAR"

"7-8 oyuncuya talip var ama kadroyu koruyacağız."

ERNEST MUÇİ SORUSUNA YANIT

"Hocamızın görüşü olumlu, durum netleştiğinde bilgi vereceğiz."

"FELIPE AUGUSTO'YA TEKLİF VAR"

"Felipe Augusto'ya Benfica dahil olmak üzere 4 kulüpten teklif var. Değerlendirmeye alacağız."

"CABRAL BEĞENDİĞİMİZ BİR OYUNCU"

"Benfica'da forma giyen Cabral, scout ekibimizin izlediği ve beğendiği bir oyuncu."

"2 TRANSFER YAPTIK"

"Önümüzdeki sene Avrupa için daha geniş bir kadro kurmak durumundayız. 2 transfer yaptık, birçok transferde de görüşmeler son aşamaya geldi."

KUPA AÇIKLAMASI

"Trabzonspor için Ziraat Türkiye Kupası çok önemli. Kupaların hepsine Trabzonspor taliptir. Bu kupayı almak için de sonuna kadar mücadele edeceğiz."

"KARTAL PROJESİ"

"Kartal Projesi'nin resmi onayları tamamlandı, süreçler sona erdi ve burada herhangi bir problem görünmüyor. Yakın zamanda bununla ilgili ihale gerçekleşecek inşallah."

Buruk'tan Szymanski'ye onay çıktı!
Yıldırım'ın 'Kocaman' planı!
DİĞER
Begüm Öner'in paylaşımı kalpleri eritti! Kızı Karya ile o pozu sosyal medyayı salladı... 
Özkan Yalım'dan CHP'ye ihraç şantajı! Özgür Özel'i patlatan mektup: "VIP aracını biz yaptık" itirafı | 2 vekilden istifa girişimi
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hakan Safi'nin hoca adayları belli oldu!
G.Saray'dan Van Dijk bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Doğan'dan transfer açıklaması! Doğan'dan transfer açıklaması! 13:03
"Trabzonspor için her şeyi yaparım" "Trabzonspor için her şeyi yaparım" 12:08
Stoilov'un Göztepe'de "dalya" heyecanı Stoilov'un Göztepe'de "dalya" heyecanı 12:00
1 milyar dolarlık pazar, 50 milyon oyuncu: Türkiye’de gaming büyüyor 1 milyar dolarlık pazar, 50 milyon oyuncu: Türkiye’de gaming büyüyor 11:53
Buruk'tan Szymanski'ye onay çıktı! Buruk'tan Szymanski'ye onay çıktı! 11:16
Bodrum FK-Pendikspor maçı hangi kanalda? Bodrum FK-Pendikspor maçı hangi kanalda? 10:53
Daha Eski
G.Saray'dan Keita takibi! G.Saray'dan Keita takibi! 10:46
Çorum FK-Ankara Keçiörengücü maçı detayları! Çorum FK-Ankara Keçiörengücü maçı detayları! 10:33
Timberwolves bozguna uğradı! Timberwolves bozguna uğradı! 10:14
G.Saray'da Torreira düğümü! G.Saray'da Torreira düğümü! 09:44
Aston Villa-Nottingham Forest maçı detayları! Aston Villa-Nottingham Forest maçı detayları! 09:06
Freiburg-Sporting Braga maçı şifresiz mi? Freiburg-Sporting Braga maçı şifresiz mi? 08:48