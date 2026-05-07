Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Avrupa Ligi Aston Villa-Nottingham Forest maç bilgileri: Ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında Aston Villa, Nottingham Forest’ı konuk ediyor. City Ground’daki ilk maçta Chris Wood’un penaltı golüyle 1-0 mağlup olan Aston Villa, evindeki muazzam atmosferle skoru çevirip adını finale yazdırmak istiyor. Avantajı elinde bulunduran Nottingham Forest ise deplasmanda kalesini savunup finale bilet almanın hesaplarını yapıyor. Kazanan taraf, finalde Freiburg - Braga eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Peki, Aston Villa - Nottingham Forest maçı ne zaman, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2026 09:06
Avrupa kupalarının gediklisi Unai Emery ve öğrencileri, taraftarı önünde kader sınavına çıkıyor. Ev sahibi Aston Villa, ilk maçta %50 topla oynama oranına rağmen gol bulamamış ve sahadan 1-0 mağlup ayrılmıştı. Ancak bu sezon Avrupa Ligi'nde Villa Park'ta oynadığı 6 maçın tamamını kazanarak rakiplerine şans tanımadı. Ollie Watkins'in gol yollarındaki etkinliği ve sakatlığı şüpheli olan ancak oynaması beklenen Emiliano Buendía'nın yaratıcılığı Villa'nın en büyük umudu. Konuk ekip tarafında ise 1980'den bu yana ilk kez bir Avrupa finaline bu kadar yakın olmanın heyecanı yaşanıyor. İlk maçta k rakibine göre daha net fırsatlar bulan Forest, 1-0'lık avantajla Birmingham'a geliyor. Takımın bu sezon Avrupa Ligi'ndeki en golcü ismi olan Igor Jesus ve tecrübeli forvet Chris Wood, deplasmanda kontra ataklarla Villa savunmasını avlamaya çalışacak. İşte Aston Villa-Nottingham Forest maçının detayları!

Aston Villa-Nottingham Forest MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş karşılaşması kapsamındaki Aston Villa-Nottingham Forest maçı 7 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

Aston Villa-Nottingham Forest MAÇI SAAT KAÇTA?

Villa Park'ın ev sahipliğindeki kritik mücadele Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Aston Villa-Nottingham Forest MAÇI HANGİ KANALDA?

Kazanan tarafın adını finale yazdıracağı karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Aston Villa-Nottingham Forest maçı canlı izle | TRT 1

Aston Villa-Nottingham Forest MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Bogarde, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins

Nottingham Forest: Ortega; Abbott, Milenkovic, Morato, Williams; Hutchinson, Dominguez, Anderson, Gibbs-White; Jesus, Wood

