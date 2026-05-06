Ziraat Türkiye Kupası
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. finalist PSG: İşte maçın özeti

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde PSG, Bayern Münih deplasmanına konuk oldu. Fransız ekibi sahasında kazandığı 5-4'lük maçın rövanşında Alman ekibi ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak toplamda 6-5'lik skorla finale yükseldi. İşte maçın detayları...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2026 23:59 Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2026 00:07
PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Bayern Münih ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Konuk ekibe final biletini getiren golü 3. dakikada Ousmane Dembele kaydetti. Ev sahibi ekibin golü ise 90+4. dakikada Harry Kane'den geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte PSG, sahasında kazandığı 5-4'lük maçın rövanşında Bayern Münih ile Almanya'da 1-1 berabere kalarak toplamda 6-5'lik skorla finale yükselen taraf oldu.

Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde 121. maçına çıkan PSG'nin tecrübeli stoperi Marquinhos, Roberto Carlos'u (120) geride bırakarak turnuvada en fazla forma giyen Brezilyalı futbolcu ünvanını tek başına ele geçirdi.

Devler Ligi'nde üst üste 2. kez final oynayacak olan PSG, finalde Arsenal ile karşılaşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi finali 30 Mayıs tarihinde oynanacak.

