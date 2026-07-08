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Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması belli oldu

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunda gruplarda mücadele edecek takımlar belli oldu. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2026 16:43
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması belli oldu

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunda gruplarda mücadele edecek takımlar belli oldu. Organizasyondan yapılan açıklamada, Basketbol Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunda normal sezon grup maçları 6 Ekim'de başlayacak.

İsviçre'de gerçekleştirilen kura çekimine göre organizasyonda, Türk temsilcilerinden Trabzonspor A Grubu'nda ve Galatasaray MCT Technic B Grubu'nda yer aldı.

İKİ TAKIM DA ÖN ELEMEDEN GELECEK

Grup aşamasında 30 takımın yeri kesinleşirken, son iki katılımcı 14-20 Eylül tarihlerinde tek maç eleme usulüyle oynanacak maçların ardından belirlenecek.

İki grup şeklinde 24 takımın katılımıyla yapılacak eleme maçları sonunda rakiplerine üstünlük sağlayacak iki ekip, gruplarda mücadele etme hakkı kazanacak.

Türkiye'yi ön eleme turnuvasında Manisa Basket ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket temsil edecek.

Manisa Basket, Yunanistan temsilcisi Kolossos H Hotels ile, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ise Almanya ekibi RASTA Vechta ile karşı karşıya gelecek.

NORMAL SEZON GRUPLARI

Organizasyonda normal sezonun grupları şu şekilde oluştu:

A GRUBU: Trabzonspor, Nanterre 92, Rytas, Sabah

B GRUBU: Galatasaray MCT Technic, Cibona, Legia, SIG Strasbourg

C GRUBU: AEK BC, Falco KC Szombathely, Windrose Giants, Elemelerden gelecek 1. takım

D GRUBU: BMA365 Bamberg Baskets, Pallacanestro Varese, Peristeri Betsson, UCAM Murcia

E GRUBU: Juventus Utena, BK KVIS Pardubice, Pallacanestro Reggiana, Unicaja

F GRUBU: Cholet Basket, Hapoel Holon, Spartak Office Shoes, Elemelerden gelecek 2. takım

G GRUBU: Alba Berlin, Igokea, Slavia Prag ERA NBK, Surne Bilbao

H GRUBU: Asisa Joventut, Bnei Herzliya, Porto, Telekom Baskets Bonn

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