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Haberler Galatasaray Galatasaray'da rota yeniden Thiago Almada!

Galatasaray'da rota yeniden Thiago Almada!

Kanat transferi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da listenin üst sıralarında Thiago Almada yer alıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un çok istediği Arjantinli yıldız için sarı-kırmızılılar, ocak ayının ardından yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2026 06:50
Galatasaray'da rota yeniden Thiago Almada!

Arjantinli kanat Thiago Almada yeniden Galatasaray'ın radarında.

Galatasaray'da rota yeniden Thiago Almada!

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon öncesi hücum hattına yaratıcı bir takviye yapmak istiyor.

Galatasaray'da rota yeniden Thiago Almada!

Takvim'in haberine göre Tangocu yıldız, Cimbom'un gözdeleri arasında.

Galatasaray'da rota yeniden Thiago Almada!

Teknik direktör Okan Buruk'un uzun süredir beğendiği Arjantinli futbolcu için sarı-kırmızılılar, geçen sezonun devre arasında girişimde bulunmuştu.

Galatasaray'da rota yeniden Thiago Almada!

Ancak taraftarın heyecanla beklediği transfer gerçekleşmemişti.

Galatasaray'da rota yeniden Thiago Almada!

Edinilen bilgilere göre Galatasaray'ın, şu an için Atletico Madrid'e resmi bir teklif yapmadığı öğrenildi.

Galatasaray'da rota yeniden Thiago Almada!

25 yaşındaki yıldız futbolcunun, sarı-kırmızılıların transfer listesinde üst sıralarda yer aldığı belirtildi.

Galatasaray'da rota yeniden Thiago Almada!

Arjantin Milli Takımı'nda oynayan Almada, özellikle teknik kapasitesi ve bire birdeki hızıyla ön planda.

Galatasaray'da rota yeniden Thiago Almada!

Tangocu yıldız, hücumda fark yaratabilecek oyuncular arasında yer almış durumda.

Galatasaray'da rota yeniden Thiago Almada!

Thiago Almada'nın güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

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