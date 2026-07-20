Galatasaray'da rota yeniden Thiago Almada!
Kanat transferi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da listenin üst sıralarında Thiago Almada yer alıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un çok istediği Arjantinli yıldız için sarı-kırmızılılar, ocak ayının ardından yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2026 06:50
Teknik direktör Okan Buruk'un uzun süredir beğendiği Arjantinli futbolcu için sarı-kırmızılılar, geçen sezonun devre arasında girişimde bulunmuştu.
Ancak taraftarın heyecanla beklediği transfer gerçekleşmemişti.
Edinilen bilgilere göre Galatasaray'ın, şu an için Atletico Madrid'e resmi bir teklif yapmadığı öğrenildi.
25 yaşındaki yıldız futbolcunun, sarı-kırmızılıların transfer listesinde üst sıralarda yer aldığı belirtildi.
Arjantin Milli Takımı'nda oynayan Almada, özellikle teknik kapasitesi ve bire birdeki hızıyla ön planda.
Tangocu yıldız, hücumda fark yaratabilecek oyuncular arasında yer almış durumda.
Thiago Almada'nın güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.
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