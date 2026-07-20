CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli yıldıza Chelsea kancası! Xabi Alonso transferi istiyor

Fenerbahçeli yıldıza Chelsea kancası! Xabi Alonso transferi istiyor

Fenerbahçe transfer haberleri: Xabi Alonso yönetiminde yeni sezonun kadrosunu şekillendiren Chelsea'nin, savunma hattını güçlendirmek amacıyla Fenerbahçe'nin yıldız ismini transfer listesine aldığı iddia edildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2026 23:13
Fenerbahçeli yıldıza Chelsea kancası! Xabi Alonso transferi istiyor

Transfer döneminde Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Mason Greenwood gibi isimleri renklerine bağlayan Fenerbahçe'de yeni sezonun kadro planlamasına dair hazırlıklar sürüyor.

Fenerbahçeli yıldıza Chelsea kancası! Xabi Alonso transferi istiyor

Greenwood transferinin ardından yollarını ayırmayı düşündüğü isimlerin listesini oluşturan sarı-lacivertlilerin kadrosunda 24 yabancı oyuncu bulunuyor.

Fenerbahçeli yıldıza Chelsea kancası! Xabi Alonso transferi istiyor

10+4 kontenjanına göre en az 10 oyuncuyla yollarını ayırması beklenen Fenerbahçe'nin, futbolcularına da talipler artıyor.

Fenerbahçeli yıldıza Chelsea kancası! Xabi Alonso transferi istiyor

Transferfeed'de yer alan habere göre, teknik direktörlük görevine Xabi Alonso'yu getiren Chelsea, sarı-lacivertlilerde forma giyen bir ismi gündemine aldı.

Fenerbahçeli yıldıza Chelsea kancası! Xabi Alonso transferi istiyor

Defanstaki alternatiflerini artırmak isteyen Premier Lig devinin, Archie Brown'u yakından takip ettiği öğrenildi.

Fenerbahçeli yıldıza Chelsea kancası! Xabi Alonso transferi istiyor

İngiliz sol bekin, çok yönlülüğü ve hücuma verdiği katkıyla Chelsea'nin scout ekibinin dikkatini çekmiş durumda olduğu ifade edildi.

Fenerbahçeli yıldıza Chelsea kancası! Xabi Alonso transferi istiyor

Habere göre Chelsea henüz Fenerbahçe'ye resmi bir teklif sunmadı. Ancak İngiliz ekibinin ilgisinin ciddi olduğu ve önümüzdeki haftalarda transfer görüşmelerinin hız kazanabileceği vurgulandı.

Fenerbahçeli yıldıza Chelsea kancası! Xabi Alonso transferi istiyor

Chelsea'nin Archie Brown'un yanı sıra; Rayo Vallecano'dan Pep Chavarria, Real Madrid'den Alvaro Carreras ve Newcastle United'dan Lewis Hall'u da takip ettiği belirtildi.

Fenerbahçeli yıldıza Chelsea kancası! Xabi Alonso transferi istiyor

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe formasıyla 38 maçta görev alan Brown, 5 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçeli yıldıza Chelsea kancası! Xabi Alonso transferi istiyor

İŞTE O HABER

Vlahovic transfer kararını değiştirdi! Beşiktaş'ın teklifi...
F.Bahçe'ye transferde sürpriz orta saha!
DİĞER
Ceyda Düvenci’nin eski aşkıydı... 90’ların jönü Kaan Girgin’in son görüntüsü şaşırttı
Ahbap göründüler ayrı düştüler! Oğuzhan Uğur kendi derdine düştü: Haluk Levent hakkında şüpheler vardı
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İsmail Kartal 3 yıldızın son durumunu açıkladı!
De Bruyne için transferde büyük bomba!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Vlahovic transfer kararını değiştirdi! Beşiktaş'ın teklifi... Vlahovic transfer kararını değiştirdi! Beşiktaş'ın teklifi... 20:34
Galatasaray için Christian Pulisic iddiası! Galatasaray için Christian Pulisic iddiası! 20:26
F.Bahçe, Gornik Zabrze maçına hazır! F.Bahçe, Gornik Zabrze maçına hazır! 19:19
G.Saray'dan flaş açıklama! "Kulübümüzü yıpratma çabaları..." G.Saray'dan flaş açıklama! "Kulübümüzü yıpratma çabaları..." 19:17
Beşiktaş'ın Midtjylland mesaisi sürüyor! Beşiktaş'ın Midtjylland mesaisi sürüyor! 17:38
FIFA Dünya sıralaması açıklandı! A Milli Takımımızın sıralaması... FIFA Dünya sıralaması açıklandı! A Milli Takımımızın sıralaması... 17:34
Daha Eski
Beşiktaş'ta Mohamed Salah gelişmesi! Beşiktaş'ta Mohamed Salah gelişmesi! 17:08
İrfan Can Kahveci'den İsmail Kartal'a övgü! İrfan Can Kahveci'den İsmail Kartal'a övgü! 16:08
İşte RAMS Başakşehir'in 3. Tur rakipleri! İşte RAMS Başakşehir'in 3. Tur rakipleri! 15:33
De Bruyne için transferde büyük bomba! De Bruyne için transferde büyük bomba! 15:08
Emre Mor'un yeni takımı resmen belli oldu! Emre Mor'un yeni takımı resmen belli oldu! 14:36
İsmail Kartal 3 yıldızın son durumunu açıkladı! İsmail Kartal 3 yıldızın son durumunu açıkladı! 13:48