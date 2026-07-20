Fenerbahçeli yıldıza Chelsea kancası! Xabi Alonso transferi istiyor
Fenerbahçe transfer haberleri: Xabi Alonso yönetiminde yeni sezonun kadrosunu şekillendiren Chelsea'nin, savunma hattını güçlendirmek amacıyla Fenerbahçe'nin yıldız ismini transfer listesine aldığı iddia edildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2026 23:13
Transfer döneminde Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Mason Greenwood gibi isimleri renklerine bağlayan Fenerbahçe'de yeni sezonun kadro planlamasına dair hazırlıklar sürüyor.
Greenwood transferinin ardından yollarını ayırmayı düşündüğü isimlerin listesini oluşturan sarı-lacivertlilerin kadrosunda 24 yabancı oyuncu bulunuyor.
10+4 kontenjanına göre en az 10 oyuncuyla yollarını ayırması beklenen Fenerbahçe'nin, futbolcularına da talipler artıyor.
Transferfeed'de yer alan habere göre, teknik direktörlük görevine Xabi Alonso'yu getiren Chelsea, sarı-lacivertlilerde forma giyen bir ismi gündemine aldı.
Defanstaki alternatiflerini artırmak isteyen Premier Lig devinin, Archie Brown'u yakından takip ettiği öğrenildi.
İngiliz sol bekin, çok yönlülüğü ve hücuma verdiği katkıyla Chelsea'nin scout ekibinin dikkatini çekmiş durumda olduğu ifade edildi.
Habere göre Chelsea henüz Fenerbahçe'ye resmi bir teklif sunmadı. Ancak İngiliz ekibinin ilgisinin ciddi olduğu ve önümüzdeki haftalarda transfer görüşmelerinin hız kazanabileceği vurgulandı.
Chelsea'nin Archie Brown'un yanı sıra; Rayo Vallecano'dan Pep Chavarria, Real Madrid'den Alvaro Carreras ve Newcastle United'dan Lewis Hall'u da takip ettiği belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe formasıyla 38 maçta görev alan Brown, 5 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.