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Haberler A Milli Futbol Takımı FIFA Dünya sıralaması açıklandı! A Milli Takımımızın sıralaması...

FIFA Dünya sıralaması açıklandı! A Milli Takımımızın sıralaması...

A Milli Takımımız, FIFA tarafından açıklanan temmuz ayı dünya sıralamasında 27’nci sırada yer aldı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2026 17:34
FIFA Dünya sıralaması açıklandı! A Milli Takımımızın sıralaması...

FIFA 2026 Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından FIFA, temmuz ayı dünya sıralamasını açıkladı. Dünya Kupası D Grubu'nda; 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle turnuvaya grup aşamasında veda eden Türkiye, bin 582 puanla 27'nci sırada yer aldı.

Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi rakiplerinden Fransa, bin 948 puan toplayarak bu tabloda 3'üncü sıraya yerleşirken; Belçika bin 778 puanla 8'inci, İtalya ise bin 704 puanla 15'inci oldu.

FIFA tarafından yayınlanan listede; son dünya şampiyonu İspanya, bin 995 puanla 1'inci sırada yer aldı. 2024 Copa America Şampiyonu ve 2026 Dünya Kupası finalisti Arjantin ise bin 970 puanla 2'nci sırada yer buldu.

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