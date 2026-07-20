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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray için Christian Pulisic iddiası! İtalyanlar transferi böyle duyurdu

Galatasaray için Christian Pulisic iddiası! İtalyanlar transferi böyle duyurdu

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için İtalya'dan dikkat çeken bir iddia geldi. Milan'ın yıldızı Christian Pulisic için ilk temasın kurulduğu öne sürülürken, İtalyan devinin kararı da netleşti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2026 20:26
Galatasaray için Christian Pulisic iddiası! İtalyanlar transferi böyle duyurdu

Galatasaray'ın transfer çalışmaları Avrupa basınında da yankı uyandırmaya devam ediyor.

Galatasaray için Christian Pulisic iddiası! İtalyanlar transferi böyle duyurdu

İtalyan basınından TuttoMercatoWeb, sarı-kırmızılıların Milan forması giyen ABD'li yıldız Christian Pulisic'i transfer gündemine aldığını yazdı.

Galatasaray için Christian Pulisic iddiası! İtalyanlar transferi böyle duyurdu

Haberde, Galatasaray'ın 26 yaşındaki kanat oyuncusunun transfer şartlarını öğrenmek için ilk teması kurduğu belirtildi.

Galatasaray için Christian Pulisic iddiası! İtalyanlar transferi böyle duyurdu

Sarı-kırmızılıların şu ana kadar resmi bir teklif sunmadığı, yalnızca oyuncunun durumu ve olası transfer koşulları hakkında bilgi aldığı ifade edildi.

Galatasaray için Christian Pulisic iddiası! İtalyanlar transferi böyle duyurdu

MILAN BIRAKMAK İSTEMİYOR

Öte yandan Milan cephesinin Pulisic'i bırakmaya niyetli olmadığı aktarıldı.

Galatasaray için Christian Pulisic iddiası! İtalyanlar transferi böyle duyurdu

İtalyan ekibinin, başarılı futbolcuyu yeni sezonun kilit isimlerinden biri olarak gördüğü ve kulüp sahibi Gerry Cardinale'nin de ABD'li yıldızın takımda kalmasını istediği kaydedildi.

Galatasaray için Christian Pulisic iddiası! İtalyanlar transferi böyle duyurdu

Pulusic Dünya Kupası'nda ABD ile A Milli Takımımıza karşı forma giymişti.

Galatasaray için Christian Pulisic iddiası! İtalyanlar transferi böyle duyurdu

Yıldız futbolcu geçtiğimiz sezon Milan'da 34 maçta görev aldı.

Galatasaray için Christian Pulisic iddiası! İtalyanlar transferi böyle duyurdu

Christian Pulisic, 10 gol 4 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Galatasaray için Christian Pulisic iddiası! İtalyanlar transferi böyle duyurdu

40 milyon Euro piyasa değeri olan Pulisic'in İtalyan ekibiyle sözleşmesi 1 yıl daha devam ediyor.

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