Galatasaray için Christian Pulisic iddiası! İtalyanlar transferi böyle duyurdu
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için İtalya'dan dikkat çeken bir iddia geldi. Milan'ın yıldızı Christian Pulisic için ilk temasın kurulduğu öne sürülürken, İtalyan devinin kararı da netleşti. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2026 20:26
Sarı-kırmızılıların şu ana kadar resmi bir teklif sunmadığı, yalnızca oyuncunun durumu ve olası transfer koşulları hakkında bilgi aldığı ifade edildi.
MILAN BIRAKMAK İSTEMİYOR
Öte yandan Milan cephesinin Pulisic'i bırakmaya niyetli olmadığı aktarıldı.
İtalyan ekibinin, başarılı futbolcuyu yeni sezonun kilit isimlerinden biri olarak gördüğü ve kulüp sahibi Gerry Cardinale'nin de ABD'li yıldızın takımda kalmasını istediği kaydedildi.
Pulusic Dünya Kupası'nda ABD ile A Milli Takımımıza karşı forma giymişti.
Yıldız futbolcu geçtiğimiz sezon Milan'da 34 maçta görev aldı.
Christian Pulisic, 10 gol 4 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
40 milyon Euro piyasa değeri olan Pulisic'in İtalyan ekibiyle sözleşmesi 1 yıl daha devam ediyor.
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