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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Dusan Vlahovic transfer kararını değiştirdi! Beşiktaş teklifi yeniden masada

Dusan Vlahovic transfer kararını değiştirdi! Beşiktaş teklifi yeniden masada

Beşiktaş'ın golcü arayışlarında önemli bir isim olan Dusan Vlahovic konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce siyah-beyazlıların teklifini geri planda bırakan Sırp forvet, gelen teklifleri yeniden değerlendirmeye aldı. Beşiktaş'ın sunduğu 3 yıllık sözleşme ve yıllık 8 milyon euro net maaş içeren teklif için bu hafta kritik olacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2026 20:34
Dusan Vlahovic transfer kararını değiştirdi! Beşiktaş teklifi yeniden masada

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme gelen Dusan Vlahovic transferiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sırp golcünün, daha önce beklemeye aldığı teklifleri yeniden değerlendirme kararı aldığı öne sürüldü.

İddiaya göre Vlahovic, daha fazla zaman kaybetmek istemediği için kendisine gelen seçenekleri yeniden masaya yatırmaya başladı. Beşiktaş'ın ise yıldız oyuncu için yaptığı teklifin detayları belli oldu.

Sport'ta yer alan habere göre; Siyah-beyazlıların, 26 yaşındaki forvete 3 yıllık sözleşme ve sezon başına 8 milyon Euro net maaş önerdiği belirtildi. Daha önce Beşiktaş ile yapılan görüşmeleri askıya alan Vlahovic ve temsilcilerinin, yeni gelişmeler sonrası yeniden temas kurmaya hazır olduğu ifade edildi.

Beşiktaş yönetiminin transfer sürecini hızlandırmak adına oyuncu cephesine son bir kez net mesaj verdiği ve bu haftanın transferin kaderi açısından kritik olabileceği kaydedildi.

Siyah-beyazlıların, hücum hattına önemli bir takviye yapmak için çalışmalarını sürdürdüğü ve Vlahovic konusunda yaşanacak gelişmelerin yakından takip edildiği aktarıldı.

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