Dusan Vlahovic transfer kararını değiştirdi! Beşiktaş teklifi yeniden masada

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme gelen Dusan Vlahovic transferiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sırp golcünün, daha önce beklemeye aldığı teklifleri yeniden değerlendirme kararı aldığı öne sürüldü.

İddiaya göre Vlahovic, daha fazla zaman kaybetmek istemediği için kendisine gelen seçenekleri yeniden masaya yatırmaya başladı. Beşiktaş'ın ise yıldız oyuncu için yaptığı teklifin detayları belli oldu.

Sport'ta yer alan habere göre; Siyah-beyazlıların, 26 yaşındaki forvete 3 yıllık sözleşme ve sezon başına 8 milyon Euro net maaş önerdiği belirtildi. Daha önce Beşiktaş ile yapılan görüşmeleri askıya alan Vlahovic ve temsilcilerinin, yeni gelişmeler sonrası yeniden temas kurmaya hazır olduğu ifade edildi.

Beşiktaş yönetiminin transfer sürecini hızlandırmak adına oyuncu cephesine son bir kez net mesaj verdiği ve bu haftanın transferin kaderi açısından kritik olabileceği kaydedildi.

Siyah-beyazlıların, hücum hattına önemli bir takviye yapmak için çalışmalarını sürdürdüğü ve Vlahovic konusunda yaşanacak gelişmelerin yakından takip edildiği aktarıldı.