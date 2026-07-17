CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Fatih Karagümrük, Candan Başkale’yi kadrosuna kattığını açıkladı

Fatih Karagümrük, Candan Başkale’yi kadrosuna kattığını açıkladı

Fatih Karagümrük, Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo’da forma giyen Candan Başkale ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2026 15:40
Fatih Karagümrük, Candan Başkale’yi kadrosuna kattığını açıkladı

Fatih Karagümrük, Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo'da forma giyen Candan Başkale ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük yeni sezon transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-siyahlılar son olarak Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo'da forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Candan Başkale'yi kadrosuna kattı. Fatih Karagümrük sosyal medya hesabından konuyla yapılan açıklamada, "Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan kulübümüz, Belçika Jupiler Pro Lig ekiplerinden Westerlo'dan Candan Başkale ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Candan Başkale'ye ailemize hoş geldin diyor, şampiyonluk yolunda kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Fenerbahçe'de imza töreni düzenlendi!
F.Bahçe'den transfer müjdesi!
DİĞER
Torino - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İtalya Serie A maç günü!
CHP'de mutlak butlan sonrası ikinci buluşma: Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel Olcay Baykal'ın cenazesinde tokalaştı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Salah adım adım Beşiktaş'a geliyor!
Lemina'dan transfer iddialarına yanıt!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den transfer müjdesi! F.Bahçe'den transfer müjdesi! 15:15
Osmangazili atıcılar zirveyi zorladı Osmangazili atıcılar zirveyi zorladı 14:53
Fenerbahçe'de imza töreni | CANLI Fenerbahçe'de imza töreni | CANLI 14:51
Alenis Vargas yeniden Manisa'da! Alenis Vargas yeniden Manisa'da! 14:38
F.Bahçe Will Clyburn ile sözleşme imzaladı F.Bahçe Will Clyburn ile sözleşme imzaladı 14:31
Voleybolseverler Trabzon'da! Voleybolseverler Trabzon'da! 14:28
Daha Eski
Salah adım adım Beşiktaş'a geliyor! Salah adım adım Beşiktaş'a geliyor! 14:27
Samsun'da Karate Şampiyonası başladı Samsun'da Karate Şampiyonası başladı 14:19
Lemina'dan transfer iddialarına yanıt! Lemina'dan transfer iddialarına yanıt! 14:01
Fenerbahçe'de 14 ayrılık kararı! Fenerbahçe'de 14 ayrılık kararı! 13:43
Bisiklet tutkunları Ankara'da! Bisiklet tutkunları Ankara'da! 12:59
Denizlili atlerlerden 9 madalya Denizlili atlerlerden 9 madalya 12:54