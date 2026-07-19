Fenerbahçe; Vedat Muriqi, Dorgeles Nene, Diego Carlos, Yiğit Efe Demir ve Dominik Livakovic'in sağlık durumlarına ilişkin bir açıklama paylaştı. Sarı-lacivertli kulübün yaptığı açıklamada, tedavi süreci olumlu seyreden Vedat Muriqi'nin salonda bireysel kuvvet çalışmalarına başladığı belirtilirken, deneyimli golcünün kısa süre içinde saha antrenmanlarına geçmesinin hedeflendiği ifade edildi.
Sporcu fıtığı operasyonu geçiren Dorgeles Nene'nin bireysel kuvvet çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı. Genç oyuncunun, sağlık ekibinin planlaması doğrultusunda kademeli olarak takım antrenmanlarına dahil edileceği bildirildi.
Savunma oyuncusu Diego Carlos'un ise takım antrenmanlarının ilk bölümünde yer aldığı ve yakın zamanda çalışmaların tamamına katılmasının beklendiği kaydedildi.
Hazırlık maçlarının ardından hafif ağrıları bulunan Yiğit Efe Demir'in, tedbir amacıyla bireysel antrenman programına devam ettiği belirtildi.
Öte yandan milli takım formasıyla çıktığı son karşılaşmada sakatlanan Dominik Livakovic'in tedavisine başlandığı ifade edilirken, Hırvat file bekçisinin yaklaşık 2 ila 3 hafta sahalardan uzak kalmasının öngörüldüğü açıklandı.
Kulüp, söz konusu isimlerin dışında sakatlığı bulunan başka bir futbolcunun olmadığını da duyurdu.