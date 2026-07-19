Dünyanın en büyüğü İspanya!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda final heyecanı futbolseverleri ekran başına kilitledi. Dev organizasyonun şampiyonluk mücadelesinde İspanya ile son dünya şampiyonu Arjantin karşı karşıya geldi. Lamine Yamal'ın formasını giydiği İspanya, Lionel Messi'nin önderliğindeki Arjantin karşısında kupaya uzanmak için sahaya çıktı. ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu'nda oynanan finalin ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü büyük ölçüde eline alan İspanya, rakip kalede baskısını artırmasına rağmen aradığı golü bulamadı ve normal sürede eşitlik bozulmadı. Arjantin ise uzatma dakikalarına önemli bir eksikle girdi. Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Enzo Fernandez, gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve Arjantin uzatma bölümünde mücadeleyi 10 kişi sürdürmek zorunda kaldı.

İlk uzatma bölümünde İspanya'nın (dk. 96) Nico Williams ile bulduğu gol, Vincic'in VAR incelemesinin ardından faul kararı vermesi üzerine iptal edildi.

İkinci uzatma devresinin ilk dakikasında Ferran Torres, tarihi mücadelede Arjantin filelerini sarsaran takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı.

New Jersey'deki mücadelenin kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve İspanya Milli Takımı, Ferran Torres'in golü ile 16 yıl aranın ardından yeniden Dünya Kupası'nı evine götürdü.

İŞTE KUPAYI GETİREN GOL

🇪🇸 İspanya, Ferran Torres'in golüyle Arjantin duvarını yıkıyor! Matadorlar uzatmalarda 1-0 önde! pic.twitter.com/59IZi8XtgT — TRT Spor (@trtspor) July 19, 2026

İspanya 1-0 Arjantin | MAÇTAN KARELER

Lionel Messi gözyaşlarına hakim olamadı. pic.twitter.com/vRPRw4dQkJ — TRT Spor (@trtspor) July 19, 2026