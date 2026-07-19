CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Dünyanın en büyüğü İspanya!

Dünyanın en büyüğü İspanya!

Dünya Kupası finalinde son şampiyon Arjantin'i 2. uzatma devresinde Ferran Torres'in kaydettiği gol ile deviren İspanya, 16 yıl aranın ardından kupayı müzesine götürdü. İşte mücadelenin detayları... | Son dakika spor haberleri

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2026 21:49 Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2026 02:15
Dünyanın en büyüğü İspanya!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda final heyecanı futbolseverleri ekran başına kilitledi. Dev organizasyonun şampiyonluk mücadelesinde İspanya ile son dünya şampiyonu Arjantin karşı karşıya geldi. Lamine Yamal'ın formasını giydiği İspanya, Lionel Messi'nin önderliğindeki Arjantin karşısında kupaya uzanmak için sahaya çıktı. ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu'nda oynanan finalin ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü büyük ölçüde eline alan İspanya, rakip kalede baskısını artırmasına rağmen aradığı golü bulamadı ve normal sürede eşitlik bozulmadı. Arjantin ise uzatma dakikalarına önemli bir eksikle girdi. Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Enzo Fernandez, gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve Arjantin uzatma bölümünde mücadeleyi 10 kişi sürdürmek zorunda kaldı.

İlk uzatma bölümünde İspanya'nın (dk. 96) Nico Williams ile bulduğu gol, Vincic'in VAR incelemesinin ardından faul kararı vermesi üzerine iptal edildi.

İkinci uzatma devresinin ilk dakikasında Ferran Torres, tarihi mücadelede Arjantin filelerini sarsaran takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı.

New Jersey'deki mücadelenin kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve İspanya Milli Takımı, Ferran Torres'in golü ile 16 yıl aranın ardından yeniden Dünya Kupası'nı evine götürdü.

İŞTE KUPAYI GETİREN GOL

F.Bahçe eski yıldızını yeniden kadrosuna katıyor!
Oulai'nin yeni adresi resmen belli oldu!
DİĞER
46 yaşındaki Murat Boz'dan dikkat çeken itiraf! Genetik korkusunu açıkladı
Oğuzhan Uğur'un Ahbap soruşturmasındaki ifadesi ortaya çıktı: 25 milyonluk villa 9 milyonluk araç! Babala TV'nin hesap trafiği ifadede
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da sürpriz ayrılık yolda! Geldiği gibi gidiyor
Serdal Adalı'dan Salah açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Oulai'nin yeni adresi resmen belli oldu! Oulai'nin yeni adresi resmen belli oldu! 22:05
F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! 5 oyuncu... F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! 5 oyuncu... 19:54
Belçika Grand Prix'si kazananı Antonelli! Belçika Grand Prix'si kazananı Antonelli! 18:31
TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ Filenin Efeleri'nin başarısının ardından konuştu TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ Filenin Efeleri'nin başarısının ardından konuştu 17:22
Ahmed Kutucu Çaykur Rizespor'a transfer oldu! Ahmed Kutucu Çaykur Rizespor'a transfer oldu! 16:25
Filenin Efeleri'nden tarihi başarı! Filenin Efeleri'nden tarihi başarı! 16:22
Daha Eski
G.Saray'da sürpriz ayrılık yolda! Geldiği gibi gidiyor G.Saray'da sürpriz ayrılık yolda! Geldiği gibi gidiyor 16:01
Beşiktaş'tan Süper Lig ekibine transfer! Beşiktaş'tan Süper Lig ekibine transfer! 15:42
Serdal Adalı'dan Salah açıklaması! Serdal Adalı'dan Salah açıklaması! 15:30
Milliler, Avrupa Şampiyonası'nı 6. sırada tamamladı Milliler, Avrupa Şampiyonası'nı 6. sırada tamamladı 15:16
Kartal'ın Midtjylland mesaisi sürüyor! Kartal'ın Midtjylland mesaisi sürüyor! 15:08
Fenerbahçe'ye Sırp 10 numara! Fenerbahçe'ye Sırp 10 numara! 11:56