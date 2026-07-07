CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Hossam Hassan'dan Messi için olay sözler!

Hossam Hassan'dan Messi için olay sözler!

FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turu maçında Mısır, 2-0 öne geçtiği karşılaşmada sonradan kalesinde gördüğü gollerle Arjantin'e 3-2'lik skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından Mısır teknik direktörü Hossam Hassan'ın yapmış olduğu Lionel Messi açıklaması gündem oldu. İşte o sözler...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2026 00:03
Hossam Hassan'dan Messi için olay sözler!

FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin'e 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda eden Mısır'da Teknik Direktör Hossam Hassan, karşılaşmanın ardından hakem yönetimine ve FIFA'ya yönelik sert açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısında konuşan Hassan, takımının sahada rakibinden daha iyi bir performans ortaya koyduğunu savunarak hakem kararlarının maçın sonucunu etkilediğini öne sürdü.

"Saha içinde Arjantin'den daha iyiydik" diyen deneyimli çalıştırıcı, "Biz bugün sahanın içinde Arjantin'den daha iyiydik. Ancak saha dışında kaybettik. Golümüz verilmedi, penaltımız verilmedi." ifadelerini kullandı.

Hakem yönetiminin Arjantin lehine olduğunu iddia eden Hassan, FIFA'yı da eleştirerek, "FIFA, Messi'nin elenmesini istemiyor. Bu yüzden Arjantin'e maçın başından beri hakem desteği sağlandı." sözleriyle dikkat çekti.

Dünya Kupası organizasyonuna yönelik eleştirilerini sürdüren Mısırlı teknik adam, turnuvanın sportif rekabetten uzaklaştığını savunarak, "Messi boşuna sevinmemeli. Bugünden itibaren Dünya Kupası'ndaki hiçbir maçı takip etmeyeceğim. Bu, bugün maruz kaldığımız haksızlığa karşı bir protestodur." dedi.

Hossam Hassan, açıklamalarının sonunda ise futbolcularını mücadelelerinden dolayı tebrik ederek, gösterdikleri performansla gurur duyduğunu dile getirdi.

Arjantin'den muhteşem geri dönüş!
Galatasaray'ın eski aşkı alevlendi!
DİĞER
Torino - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İtalya Serie A maç günü!
5 F-35 için söz alındı... CAATSA kalkıyor! Başkan Erdoğan ve Trump'tan tarihi açıklamalar: "KAAN'ı görüşeceğiz"
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!
Nübel Beşiktaş için İstanbul'da!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şehmuz Hazer G.Saray'da! Şehmuz Hazer G.Saray'da! 23:25
Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! 19:51
Nübel Beşiktaş için İstanbul'da! Nübel Beşiktaş için İstanbul'da! 19:44
Trabzonspor'un yeni transferi şehre geldi! Trabzonspor'un yeni transferi şehre geldi! 19:16
İşte Ziraat Türkiye Kupası'nın tarihçesi ve kazananları İşte Ziraat Türkiye Kupası'nın tarihçesi ve kazananları 18:45
Doğan Alemdar, Beşiktaş için İstanbul'da! Doğan Alemdar, Beşiktaş için İstanbul'da! 18:20
Daha Eski
Fırtına'dan Nijeryalı santrfor için teklif! Fırtına'dan Nijeryalı santrfor için teklif! 17:58
Galatasaray'da Kuier'e yeni sözleşme Galatasaray'da Kuier'e yeni sözleşme 17:05
Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu! Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu! 17:03
Valencia'da Xavi Albert dönemi Valencia'da Xavi Albert dönemi 16:50
Milli Takım, Pendik Stadı'nda oynayacak Milli Takım, Pendik Stadı'nda oynayacak 16:34
Kayseri, Talha Sarıarslan ile sözleşme yeniledi Kayseri, Talha Sarıarslan ile sözleşme yeniledi 16:20