Hossam Hassan'dan Messi için olay sözler!

FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin'e 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda eden Mısır'da Teknik Direktör Hossam Hassan, karşılaşmanın ardından hakem yönetimine ve FIFA'ya yönelik sert açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısında konuşan Hassan, takımının sahada rakibinden daha iyi bir performans ortaya koyduğunu savunarak hakem kararlarının maçın sonucunu etkilediğini öne sürdü.

"Saha içinde Arjantin'den daha iyiydik" diyen deneyimli çalıştırıcı, "Biz bugün sahanın içinde Arjantin'den daha iyiydik. Ancak saha dışında kaybettik. Golümüz verilmedi, penaltımız verilmedi." ifadelerini kullandı.

Hakem yönetiminin Arjantin lehine olduğunu iddia eden Hassan, FIFA'yı da eleştirerek, "FIFA, Messi'nin elenmesini istemiyor. Bu yüzden Arjantin'e maçın başından beri hakem desteği sağlandı." sözleriyle dikkat çekti.

Dünya Kupası organizasyonuna yönelik eleştirilerini sürdüren Mısırlı teknik adam, turnuvanın sportif rekabetten uzaklaştığını savunarak, "Messi boşuna sevinmemeli. Bugünden itibaren Dünya Kupası'ndaki hiçbir maçı takip etmeyeceğim. Bu, bugün maruz kaldığımız haksızlığa karşı bir protestodur." dedi.

Hossam Hassan, açıklamalarının sonunda ise futbolcularını mücadelelerinden dolayı tebrik ederek, gösterdikleri performansla gurur duyduğunu dile getirdi.