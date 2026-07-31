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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası FIFA'dan flaş açıklama geldi! 'Kimse futbolu satmıyor'

FIFA'dan flaş açıklama geldi! "Kimse futbolu satmıyor"

FIFA, "Dünya Kupası'nı yatırımcılara satma" planına dair yeni bir açıklama yaptı. Basındaki "yanlış haberler" nedeniyle planlanan istişare sürecinin aksadığı savunularak, "Kimse futbolu satmıyor. Bu, FIFA'nın asla düşünebileceği bir şey değil. FIFA, açık ve demokratik bir istişareye olan bağlılığını yeniden teyit ediyor" denildi.

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2026 09:50
FIFA'dan flaş açıklama geldi! "Kimse futbolu satmıyor"

Basındaki "yanlış haberler" nedeniyle planlanan istişare sürecinin aksadığı savunularak, "Kimse futbolu satmıyor. Bu, FIFA'nın asla düşünebileceği bir şey değil. FIFA, açık ve demokratik bir istişareye olan bağlılığını yeniden teyit ediyor" denildi.

Kamuoyunda dile getirilen endişelere de "saygı duyulduğu" belirtilen açıklamada, "Herkesin muhalefetini dile getirme ve daha fazla açıklama talep etme hakkı vardır ancak hiçbir oluşum dünya genelindeki 211 üye federasyonun tamamını temsil ettiğini öne süremez. Her bir üye federasyona, teklifi inceleme ve kendi geleceğini şekillendirmede söz sahibi olma imkanı tanınmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

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