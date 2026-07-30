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Haberler Dünya Kupası Avrupa'nın büyük liglerinden FIFA'ya Dünya Kupası için flaş tepki!

Avrupa'nın büyük liglerinden FIFA'ya Dünya Kupası için flaş tepki!

Avrupa'dan İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga ve İtalya Serie A, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun "Dünya Kupası'nı özel yatırımcılara satma planına" tepki gösterdi. İşte detaylar...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 12:58
Avrupa'nın büyük liglerinden FIFA'ya Dünya Kupası için flaş tepki!

Avrupa'dan İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga ve İtalya Serie A, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun "Dünya Kupası'nı özel yatırımcılara satma planına" tepki gösterdi.

Avrupa Ligleri" kuruluşu konuya dair, "FIFA başkanının ticari ve etkinliklerle ilgili faaliyetlerini tek bir çatı altında toplamak amacıyla yeni bir yan kuruluş için özel yatırım seçeneklerini değerlendirdiğini duyurması, dünya futbolu için pervasız ve bölücü bir gelişmedir. Dünya Kupası satılık olmamalıdır. Bu, FIFA başkanının özel sermaye varlığı değildir. Dünya Kupası'nın değeri, bu konuda söz hakkı veya oy hakkı tanınmayan ligler, kulüpler, oyuncular ve taraftarlar tarafından yaratılmaktadır. Avrupa Ligleri, bu öneriyi kesin bir dille reddetmektedir." açıklamasını yaptı.

Premier Lig ve Serie A, kuruluşun açıklamasını alıntılayarak yaptığı açıklamada "Avrupa Ligleri"nin açıklamasını desteklediklerini belirtti.

LaLiga'nın açıklamasında ise "LaLiga, Avrupa Ligleri'nin kurucu üyesi olarak bu kuruluşun açıklamasında ifade edilen tutumu desteklemekte ve FIFA tarafından ortaya konan öneriyi reddetmektedir. Futbolun değeri, her gün ligler, kulüpler, oyuncular, taraftarlar ve bu sporun bir parçası olan tüm aktörler tarafından yaratılmaktadır. Bu nedenle futbolun geleceğine ilişkin her türlü karar, şeffaflık, sorumluluk ve iyi yönetişim ilkeleri çerçevesinde, herkesin katılımıyla alınmalıdır." ifadelerine yer verildi.

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