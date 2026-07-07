FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Arjantin ile Mısır kozlarını paylaştı. Bu mücadelede Arjantin 1-0 geriderken 21. dakikada penaltı kazandı.
Bu penaltı fırsatında topun başına Lionel Messi geçti. Arjantinli yıldız kullandığı vuruşu gole çeviremedi.
Mostafa Shobeir, Messi'nin penaltısını kurtardı. pic.twitter.com/2cvJBD1KiH
— TRT Spor (@trtspor) July 7, 2026
Arjantinli yıldız Lionel Messi, Mısır karşılaşmasında 21. dakikada topun başına geçti. Futbolcu bu fırsatı gole çeviremedi. Messi, Dünya Kupası tarihinde aynı turnuvada 2 penaltı kaçıran ilk futbolcu oldu.
Lionel Messi, Dünya Kupalarında 8 penaltının 4'ünü kaçırdı.
2026 - Mısır (Kaçırdı)
2026 - Avusturya (Kaçırdı)
2022 - Fransa (Gole çevirdi)
2022 - Hırvatistan (Gole çevirdi)
2022 - Hollanda (Gole çevirdi)
2022 - Polonya (Kaçırdı)
2022 - Suudi Arabistan (Gole çevirdi)
2018 - İzlanda (Kaçırdı)