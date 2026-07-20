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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray transferi böyle bitirecek! Cole Palmer ve Bruno Fernandes...

Galatasaray transferi böyle bitirecek! Cole Palmer ve Bruno Fernandes...

Galatasaray, dünyaca ünlü orta saha Bruno Fernandes'i kadrosuna katmak için girişimlere hazırlanıyor. Manchester United'ın transfer planlaması sonrası geleceği belirsizleşen Portekizli yıldız için sarı-kırmızılıların kısa süre içinde resmi temaslara başlaması bekleniyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2026 06:50
Galatasaray transferi böyle bitirecek! Cole Palmer ve Bruno Fernandes...

Transferde şu ana kadar sadece Lesley Ugochukwu hamlesini yapan Galatasaray'da fırtına öncesi sessizlik var.

Galatasaray transferi böyle bitirecek! Cole Palmer ve Bruno Fernandes...

Takvim'in haberine göre sarı-kırmızılılar uzun süredir transfer gündeminde yer alan Bruno Fernandes'le ilgili resmi girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor.

Galatasaray transferi böyle bitirecek! Cole Palmer ve Bruno Fernandes...

Portekizli yıldızla ilgili fiyat araştırmalarını yapan ancak resmi boyutta bir temas sağlamayan yönetimin kısa süre içinde harekete geçeceği belirtiliyor.

Galatasaray transferi böyle bitirecek! Cole Palmer ve Bruno Fernandes...

Galatasaray'daki Bruno Fernandes hareketliliğinin ana sebeplerinden birisi de Manchester United'ın yaptığı bir transfer hamlesi.

Galatasaray transferi böyle bitirecek! Cole Palmer ve Bruno Fernandes...

İngiliz basınına göre United, Chelsea formasını giyen Cole Palmer'ı kadrosuna katmaya bir hayli yaklaştı.

Galatasaray transferi böyle bitirecek! Cole Palmer ve Bruno Fernandes...

Youri Tielemans'ı da kadrosuna katan United'ın Palmer hamlesi sonrasında Bruno Fernandes'le yollarını ayırabileceği belirtiliyor.

Galatasaray transferi böyle bitirecek! Cole Palmer ve Bruno Fernandes...

Portekizli süper yıldızla ilgili daha önce yapılan temaslarda 45 milyon euro bonservis ve 25 milyon euro maaş talepleri ortaya çıkmıştı.

Galatasaray transferi böyle bitirecek! Cole Palmer ve Bruno Fernandes...

Galatasaray yönetimin yapacağı pazarlıkların ardından bu rakamların aşağıya çekebileceği belirtiliyor.

Galatasaray transferi böyle bitirecek! Cole Palmer ve Bruno Fernandes...

Portekizli yıldızın sarı-kırmızılı formayı giyme konusunda bir hayli istekli olduğu da gelen bilgiler arasında.

Galatasaray transferi böyle bitirecek! Cole Palmer ve Bruno Fernandes...

İngiliz basınına göre Bruno Fernandes'in kaderi bir hafta içerisinde netleşecek.

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