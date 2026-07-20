Galatasaray transferi böyle bitirecek! Cole Palmer ve Bruno Fernandes...
Galatasaray, dünyaca ünlü orta saha Bruno Fernandes'i kadrosuna katmak için girişimlere hazırlanıyor. Manchester United'ın transfer planlaması sonrası geleceği belirsizleşen Portekizli yıldız için sarı-kırmızılıların kısa süre içinde resmi temaslara başlaması bekleniyor. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2026 06:50
Galatasaray'daki Bruno Fernandes hareketliliğinin ana sebeplerinden birisi de Manchester United'ın yaptığı bir transfer hamlesi.
İngiliz basınına göre United, Chelsea formasını giyen Cole Palmer'ı kadrosuna katmaya bir hayli yaklaştı.
Youri Tielemans'ı da kadrosuna katan United'ın Palmer hamlesi sonrasında Bruno Fernandes'le yollarını ayırabileceği belirtiliyor.
Portekizli süper yıldızla ilgili daha önce yapılan temaslarda 45 milyon euro bonservis ve 25 milyon euro maaş talepleri ortaya çıkmıştı.
Galatasaray yönetimin yapacağı pazarlıkların ardından bu rakamların aşağıya çekebileceği belirtiliyor.
Portekizli yıldızın sarı-kırmızılı formayı giyme konusunda bir hayli istekli olduğu da gelen bilgiler arasında.
İngiliz basınına göre Bruno Fernandes'in kaderi bir hafta içerisinde netleşecek.
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