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Haberler Voleybol Başkan Erdoğan'dan Filenin Sultanları'nın şampiyonluğu sonrası tebrik telefonu!

Başkan Erdoğan'dan Filenin Sultanları'nın şampiyonluğu sonrası tebrik telefonu!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Kadınlar Milletler Ligi'nde çok önemli bir başarıya imza attı ve Brezilya'yı mağlup ederek turnuvada şampiyon oldu. Bu şampiyonluk sonrası, Başkan Erdoğan'dan TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'a tebrik telefonu geldi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2026 17:16 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2026 18:24
Başkan Erdoğan'dan Filenin Sultanları'nın şampiyonluğu sonrası tebrik telefonu!

Filenin Sultanları, FIVB Kadınlar Milletler Ligi final maçında Brezilya'yı 3-1'lik skorla mağlup etti. Bu galibiyet ile A Milli Kadın Voleybol Takımımız, tarihinde ikinci kez Milletler Ligi'nde altın madalya kazandı.

Bu başarının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'a tebrik telefonu geldi.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER:

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK PAYLAŞIMI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı resmi sosyal medya hesabından da tebrik etti.

Başkan Erdoğan, paylaştığı mesajda, "Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran büyük bir başarıya imza atan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum" dedi.

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