Başkan Erdoğan'dan Filenin Sultanları'nın şampiyonluğu sonrası tebrik telefonu!

Filenin Sultanları, FIVB Kadınlar Milletler Ligi final maçında Brezilya'yı 3-1'lik skorla mağlup etti. Bu galibiyet ile A Milli Kadın Voleybol Takımımız, tarihinde ikinci kez Milletler Ligi'nde altın madalya kazandı.

Bu başarının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'a tebrik telefonu geldi.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER:

🇹🇷📱 Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın VNL şampiyonluğu sonrası TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı arayarak tebrik etti.#TRTSporDijital pic.twitter.com/JNuOgCzL12 — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) July 26, 2026

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK PAYLAŞIMI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı resmi sosyal medya hesabından da tebrik etti.

Başkan Erdoğan, paylaştığı mesajda, "Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran büyük bir başarıya imza atan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum" dedi.

Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran büyük bir başarıya imza atan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. 🏐🇹🇷 pic.twitter.com/9Bvsy8WXiZ — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 26, 2026