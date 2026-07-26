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Haberler Voleybol Filenin Sultanları Kadınlar Milletler Ligi'nde şampiyon!

Filenin Sultanları Kadınlar Milletler Ligi'nde şampiyon!

Kadınlar Milletler Ligi final maçı nefesleri kesti. Dev mücadelede Filenin Sultanları, Brezilya'yı 3-1'lik skorla mağlup etti ve turnuvada şampiyon olmayı başardı. A Milli Kadın Voleybol Takımımız böylece tarihinde ikinci kez FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde altın madalya kazandı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2026 14:18 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2026 16:44
Filenin Sultanları Kadınlar Milletler Ligi'nde şampiyon!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) final maçında Brezilya ile kozlarını paylaştı. Nefes kesen mücadeleden Filenin Sultanları 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Bu skorla ay-yıldızlılar, dev organizasyonda şampiyon oldu ve altın madalya kazandı.

Filenin Sultanları, bu zaferle beraber 2023'ün ardından tarihinde 2. kez VNL şampiyonu olma başarısı gösterdi.

İŞTE SET SONUÇLARI:

1. Set sonucu: Türkiye 23-25 Brezilya

2. Set sonucu: Türkiye 25-23 Brezilya

3. Set sonucu: Türkiye 26-24 Brezilya

4. Set sonucu: Türkiye 25-21 Brezilya

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