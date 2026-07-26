A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) final maçında Brezilya ile kozlarını paylaştı. Nefes kesen mücadeleden Filenin Sultanları 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Bu skorla ay-yıldızlılar, dev organizasyonda şampiyon oldu ve altın madalya kazandı.

Filenin Sultanları, bu zaferle beraber 2023'ün ardından tarihinde 2. kez VNL şampiyonu olma başarısı gösterdi.

İŞTE SET SONUÇLARI:

1. Set sonucu: Türkiye 23-25 Brezilya

2. Set sonucu: Türkiye 25-23 Brezilya

3. Set sonucu: Türkiye 26-24 Brezilya

4. Set sonucu: Türkiye 25-21 Brezilya