A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) final maçında Brezilya ile kozlarını paylaştı. Nefes kesen mücadeleden Filenin Sultanları 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Bu skorla ay-yıldızlılar, dev organizasyonda şampiyon oldu ve altın madalya kazandı.
Filenin Sultanları, bu zaferle beraber 2023'ün ardından tarihinde 2. kez VNL şampiyonu olma başarısı gösterdi.
İŞTE SET SONUÇLARI:
1. Set sonucu: Türkiye 23-25 Brezilya
2. Set sonucu: Türkiye 25-23 Brezilya
3. Set sonucu: Türkiye 26-24 Brezilya
4. Set sonucu: Türkiye 25-21 Brezilya