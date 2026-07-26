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Haberler Voleybol Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Milletler Ligi şampiyonu Filenin Sultanları'na tebrik!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Milletler Ligi şampiyonu Filenin Sultanları'na tebrik!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2026 17:45
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Milletler Ligi şampiyonu Filenin Sultanları'na tebrik!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çin'de düzenlenen 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı yayımladığı mesajla tebrik etti. Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Çin'de düzenlenen 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde, güçlü rakibi Brezilya'yı mağlup ederek 2. kez şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Elde ettikleri bu tarihi başarıyla milletimize büyük bir gurur yaşatan Filenin Sultanları, Türk voleybolunun gücünü ve uluslararası alandaki başarısını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Ay-yıldızlı formamızla sahaya koydukları azim, inanç ve mücadele ruhuyla ülkemizi en güzel şekilde temsil eden sporcularımıza, teknik ekibimize, Türkiye Voleybol Federasyonumuza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Filenin Sultanları'nın ikinci kez kazandığı bu şampiyonluğun, gelecek nesil sporcularımıza ilham kaynağı olacağına inanıyor, başarıların artarak devam etmesini diliyorum."

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