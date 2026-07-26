TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ Başkan Erdoğan'a teşekkür etti! Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2026 19:22 Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Milletler Ligi şampiyonluğunun ardından A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Üstündağ, Türk voleyboluna destekleri için Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. İşte o sözler... Spor

Türkiye

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ:

Gerçekten istikrarlı ve sürdürülebilir bir şekilde voleybol oynuyoruz, başarılar elde ediyoruz ve bunun da devam etmesini diliyoruz.

Bütün oyuncuları kutluyorum, emeği geçen herkesi kutluyorum, teşekkür ediyorum. İnanın o istiklal marşını okutmak ve dünyaya dinletmek, ülkemiz adına çok önemli, çok gurur verici bir olay.

Tüm emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Voleybolu sevmeye devam edelim. Bizi, bu takımı, voleybolu yalnız bırakmasınlar.

Bize destek olan, bizleri yalnız bırakmayan Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum.