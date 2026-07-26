Fatih Tekke'den flaş transfer açıklaması: Ayrılmasını beklediğimiz oyuncular var Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2026 19:13 Trabzonspor, sezonun ilk hazırlık maçında Eintracht Frankfurt'a mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından bordo-mavili ekipte Teknik Direktör Fatih Tekke, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... Trabzonspor

Fatih Tekke

"Hala içeride, ayrılmasını beklediğimiz oyuncular da var açıkçası. Dolayısıyla bu süreçler öyle kolay olmuyor. Yurt dışından alabileceğimiz oyuncu profilini ve koşulları zaten daha önce konuşmuştuk.

Şu an takımımdan gayet memnunum, açıkçası onu söyleyeyim. Çok daha iyi olacağımız kesin. Zor bir gün, zor bir sene bizi bekliyor. Dolayısıyla biz gayet iyi çalışıyoruz. Oyuncular da bence buna çok iyi cevap veriyor."