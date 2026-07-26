Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Windischgarsten bölgesinde kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı. İlk 20 dakikası basına açık olan idman, dinamik ısınmayla başladı. 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde Venezia maçının taktiksel organizasyonu üzerinde duruldu.
Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo, takımdan ayrı bireysel çalışma yaptı.
Galatasaray, 27 Temmuz Pazartesi İtalya ekibi Venezia ile Hofmann Personal Stadı'nda TSİ 21.00'de hazırlık maçı yapacak.