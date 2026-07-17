CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Dünya Kupası finali öncesinde İspanya cephesinde can sıkan gelişme!

Dünya Kupası finali öncesinde İspanya cephesinde can sıkan gelişme!

2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin ile karşılaşacak olan İspanya'da, yıldız futbolcu Lamine Yamal ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Genç oyuncu, takımın gerçekleştirdiği antrenmanın basına açık bölümünde takım arkadaşlarıyla birlikte çalışmadı. İşte detaylar...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2026 08:57
Dünya Kupası finali öncesinde İspanya cephesinde can sıkan gelişme!

İspanya Milli Takımı, 19 Temmuz Pazar günü Arjantin ile oynayacağı Dünya Kupası finali öncesindeki hazırlıklarını sürdürdü.

New Jersey'deki Gotham Antrenman Tesisleri'nde teknik direktör Luis de la Fuente yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak yapıldı.

Antrenmanın basına açık bölümünde futbolcular iki grup halinde pas çalışması gerçekleştirirken, Lamine Yamal ile Pedro Porro bu çalışmaya katılmadı. İki oyuncu, saha kenarında mat üzerinde esneme hareketleri yaparak bireysel çalışmalarını sürdürdü.

Teknik direktör Luis de la Fuente'nin antrenman sırasında Yamal ve Porro ile kısa süreli bir görüşme yaptığı görüldü.

Diğer finalist Arjantin ise İspanya ile oynayacağı kritik mücadele öncesindeki ilk antrenmanını Atlanta'da gerçekleştirdi.

İspanya ile Arjantin'i karşı karşıya getirecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası finali, 19 Temmuz Pazar günü New York New Jersey Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak.

G.Saray'dan 100 milyon euro'luk hamle!
Fenerbahçe'de golcü planları değişti!
DİĞER
Beşiktaş’ta Ndidi’nin yerine transfer! Teklif sonrası hamle...
Ahbap soruşturması genişliyor! Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur ve 6 şüpheli gözaltına alındı: Evinde arama yapılıyor
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'a Davinson şoku! Ayrılık...
Transferde kelebek etkisi: Trossard ve G.Saray...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Transferde kelebek etkisi: Trossard ve G.Saray... Transferde kelebek etkisi: Trossard ve G.Saray... 01:24
Buruk'tan flaş itiraflar! Çalhanoğlu ve Icardi... Buruk'tan flaş itiraflar! Çalhanoğlu ve Icardi... 01:24
Fenerbahçe'de golcü planları değişti! Fenerbahçe'de golcü planları değişti! 01:24
Milli yıldızdan İtalya'yı karıştıran imza! Milli yıldızdan İtalya'yı karıştıran imza! 01:24
Okan Buruk'tan flaş transfer açıklaması Okan Buruk'tan flaş transfer açıklaması 01:24
Beşiktaş'a Sambacı 10 numara! Beşiktaş'a Sambacı 10 numara! 01:24
Daha Eski
Trossard, Dolmabahçe'de imzaladı! Trossard, Dolmabahçe'de imzaladı! 01:24
Tekke'den transfer sözleri: Son bir iki hamle... Tekke'den transfer sözleri: Son bir iki hamle... 01:24
Fırtına'dan Oulai ve Onuachu açıklaması! Fırtına'dan Oulai ve Onuachu açıklaması! 01:24
İşte Greenwood'un İstanbul'daki ilk görüntüleri! İşte Greenwood'un İstanbul'daki ilk görüntüleri! 01:24
Cenk Özkacar, Trabzonspor için geldi! Cenk Özkacar, Trabzonspor için geldi! 01:24
Ve Greenwood İstanbul'da! "Yeni bir maceraya hazırım" Ve Greenwood İstanbul'da! "Yeni bir maceraya hazırım" 01:24