Dünya Kupası finali öncesinde İspanya cephesinde can sıkan gelişme!

İspanya Milli Takımı, 19 Temmuz Pazar günü Arjantin ile oynayacağı Dünya Kupası finali öncesindeki hazırlıklarını sürdürdü.

New Jersey'deki Gotham Antrenman Tesisleri'nde teknik direktör Luis de la Fuente yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak yapıldı.

Antrenmanın basına açık bölümünde futbolcular iki grup halinde pas çalışması gerçekleştirirken, Lamine Yamal ile Pedro Porro bu çalışmaya katılmadı. İki oyuncu, saha kenarında mat üzerinde esneme hareketleri yaparak bireysel çalışmalarını sürdürdü.

Teknik direktör Luis de la Fuente'nin antrenman sırasında Yamal ve Porro ile kısa süreli bir görüşme yaptığı görüldü.

Diğer finalist Arjantin ise İspanya ile oynayacağı kritik mücadele öncesindeki ilk antrenmanını Atlanta'da gerçekleştirdi.

İspanya ile Arjantin'i karşı karşıya getirecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası finali, 19 Temmuz Pazar günü New York New Jersey Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak.