CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası 2026 FIFA Dünya Kupası'nı kazanana şampiyonluk yüzüğü verilecek

2026 FIFA Dünya Kupası'nı kazanana şampiyonluk yüzüğü verilecek

2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon olan takımın oyuncularına turnuva tarihinde ilk kez şampiyonluk yüzüğü verilecek.

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2026 17:17
2026 FIFA Dünya Kupası'nı kazanana şampiyonluk yüzüğü verilecek

2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon olan takımın oyuncularına turnuva tarihinde ilk kez şampiyonluk yüzüğü verilecek.

FIFA, son şampiyon Arjantin ile İspanya arasında 19 Temmuz Pazar günü, New York New Jersey Stadı'nda oynanacak final maçında, turnuvanın 96 yıllık tarihinde ilk kez kupayı kazanan takımın oyuncularına şampiyonluk yüzüğü verileceğini duyurdu.

Şampiyonluk seremonisinde, kupa ve madalyaların yanı sıra şampiyon olacak takımın teknik direktörü ve kaptanı geçici bir replika yüzük alacak. Kişiselleştirilecek 30 yüzük daha sonra belirlenecek bir tarihte şampiyon takımın oyuncularına teslim edilecek.

Yüzüğün bir tarafında Dünya Kupası'nın yer alacağı, diğer tarafında ise kazanan takımı yansıtan özel bir tasarımın bulunacağı belirtildi.

FIFA, yeni uygulamayı, "Amerikan spor geleneklerinin en tanınmışlarından birini küresel oyuna taşımak" olarak açıkladı. Ayrıca bin 996 yüzük de taraftarlar için satışa sunulacak.

ABD BAŞKANI TRUMP, FİNALİ İZLEYECEK

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2026 Dünya Kupası finaline katılacağını doğruladı.

Trump'ın final seremonisinde kupayı takdim etmesi bekleniyor.

F.Bahçe'den orta sahaya sürpriz hamle!
Fenerbahçe'de imza töreni düzenlendi!
DİĞER
O arabadan çıkan ses Türkiye’nin hiti oldu! Hakan Peker’den Demet Akalın’ın keşfedilme hikayesi: “Onun için ütopik bir şeydi”
CHP'de mutlak butlan sonrası ikinci buluşma: Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel Olcay Baykal'ın cenazesinde tokalaştı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den transfer müjdesi!
Salah adım adım Beşiktaş'a geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Selçuk Şahin: Fikstürden memnunuz Selçuk Şahin: Fikstürden memnunuz 16:27
G.Saray transferi açıkladı G.Saray transferi açıkladı 16:19
Ordulu dağcılar zirve yaptı Ordulu dağcılar zirve yaptı 16:13
Binlerce Judocu Kocaeli'de buluştu Binlerce Judocu Kocaeli'de buluştu 16:06
Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye transfer çalımı! Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye transfer çalımı! 16:04
Candan Başkale, Karagümrük'te! Candan Başkale, Karagümrük'te! 15:40
Daha Eski
F.Bahçe'den transfer müjdesi! F.Bahçe'den transfer müjdesi! 15:15
Osmangazili atıcılar zirveyi zorladı Osmangazili atıcılar zirveyi zorladı 14:53
Fenerbahçe'de imza töreni düzenlendi! Fenerbahçe'de imza töreni düzenlendi! 14:51
Alenis Vargas yeniden Manisa'da! Alenis Vargas yeniden Manisa'da! 14:38
F.Bahçe Will Clyburn ile sözleşme imzaladı F.Bahçe Will Clyburn ile sözleşme imzaladı 14:31
Voleybolseverler Trabzon'da! Voleybolseverler Trabzon'da! 14:28