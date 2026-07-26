Bosna Hersek Milli Takımı'nın yıldız isimlerinden Amar Dedić, Benfica'daki başarılı sezonunun ardından Avrupa devlerinin radarına girmeye devam ediyor. 23 yaşındaki sağ bek için bir dönem Manchester City'nin adı geçse de transfer gerçekleşmedi. İngiliz ekibinin ilgisinin azalmasının ardından Dedić için en ciddi adayın Fenerbahçe olduğu öne sürüldü.