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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin sağ bek transferinde B planı hazır! Semedo ayrılırsa...

Fenerbahçe'nin sağ bek transferinde B planı hazır! Semedo ayrılırsa...

Fenerbahçe'de ismi transferde ayrılık iddiaları ile gündeme gelen Nelson Semedo'nun sarı-lacivertli kulübe veda ettiği ihtimalde o futbolcu için hamle yapmasının beklendiği iddia edildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2026 20:59
Fenerbahçe'nin sağ bek transferinde B planı hazır! Semedo ayrılırsa...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz iddia gündeme geldi.

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Fenerbahçe'nin sağ bek transferinde B planı hazır! Semedo ayrılırsa...

Bosna Hersek Milli Takımı'nın yıldız isimlerinden Amar Dedić, Benfica'daki başarılı sezonunun ardından Avrupa devlerinin radarına girmeye devam ediyor. 23 yaşındaki sağ bek için bir dönem Manchester City'nin adı geçse de transfer gerçekleşmedi. İngiliz ekibinin ilgisinin azalmasının ardından Dedić için en ciddi adayın Fenerbahçe olduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin sağ bek transferinde B planı hazır! Semedo ayrılırsa...

İddialara göre sarı-lacivertli kulüp, uzun süredir takip ettiği Dedić için harekete geçmeden önce Nelson Semedo'nun ayrılığını bekliyor. Tecrübeli sağ beke Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ın 6 milyon euroluk teklif yaptığı ve Fenerbahçe'nin bu teklifi kabul etmeye yakın olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'nin sağ bek transferinde B planı hazır! Semedo ayrılırsa...

Semedo'nun ayrılığı sonrasında Fenerbahçe'nin Benfica'ya resmi teklif sunmasının beklendiği ifade edildi.

Fenerbahçe'nin sağ bek transferinde B planı hazır! Semedo ayrılırsa...

Bosna Hersekli futbolcunun güncel piyasa değerinin 20 milyon euro olduğu belirtilirken, Benfica'nın transfer için bunun üzerinde bir bonservis bedeli talep edeceği öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin sağ bek transferinde B planı hazır! Semedo ayrılırsa...

Amar Dedić, geçtiğimiz yaz Salzburg'dan 12 milyon euro karşılığında Benfica'ya transfer olmuştu. Genç futbolcu, geride kalan sezonda Portekiz ekibiyle 43 resmi maça çıkarken 1 gol atıp 5 asist yaptı.

Fenerbahçe'nin sağ bek transferinde B planı hazır! Semedo ayrılırsa...

Haberde, Fenerbahçe'nin Dedić transferine büyük önem verdiği ve 33 yaşındaki Nelson Semedo'nun yerine 10 yaş daha genç bir oyuncuyla sağ bek sorununu uzun vadeli olarak çözmeyi hedeflediği aktarıldı.

Fenerbahçe'nin sağ bek transferinde B planı hazır! Semedo ayrılırsa...

Sarı-lacivertli ekibin son yıllarda bu bölgede istikrar sağlayamadığı ve Dedić'in kulübün gelecek planlamasında önemli bir parça olarak görüldüğü kaydedildi.

Fenerbahçe'nin sağ bek transferinde B planı hazır! Semedo ayrılırsa...

Öte yandan Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Vedat Muriqi, Mason Greenwood ve Nathan Aké'yi kadrosuna kattığı, Rafael Leão transferi için de çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Kulübün temel hedefinin ise uzun yıllardır hasret kaldığı Süper Lig şampiyonluğunu kazanmak olduğu vurgulandı.

Fenerbahçe'nin sağ bek transferinde B planı hazır! Semedo ayrılırsa...

Benfica'nın da Dedić transferinden önemli bir gelir elde etmeyi planladığı ifade edilirken, Portekiz ekibinin oyuncularını piyasa değerinin altında satmamasıyla tanındığı hatırlatıldı. Haberde, Fenerbahçe'nin transferi sonuçlandırması halinde Bosna Hersekli futbolcu için yüksek bir bonservis bedeli ödemek zorunda kalacağı değerlendirmesine yer verildi.

Fenerbahçe'nin sağ bek transferinde B planı hazır! Semedo ayrılırsa...

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