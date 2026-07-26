Fenerbahçe'nin sağ bek transferinde B planı hazır! Semedo ayrılırsa...
Fenerbahçe'de ismi transferde ayrılık iddiaları ile gündeme gelen Nelson Semedo'nun sarı-lacivertli kulübe veda ettiği ihtimalde o futbolcu için hamle yapmasının beklendiği iddia edildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2026 20:59
İddialara göre sarı-lacivertli kulüp, uzun süredir takip ettiği Dedić için harekete geçmeden önce Nelson Semedo'nun ayrılığını bekliyor. Tecrübeli sağ beke Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ın 6 milyon euroluk teklif yaptığı ve Fenerbahçe'nin bu teklifi kabul etmeye yakın olduğu belirtildi.
Semedo'nun ayrılığı sonrasında Fenerbahçe'nin Benfica'ya resmi teklif sunmasının beklendiği ifade edildi.
Bosna Hersekli futbolcunun güncel piyasa değerinin 20 milyon euro olduğu belirtilirken, Benfica'nın transfer için bunun üzerinde bir bonservis bedeli talep edeceği öne sürüldü.
Amar Dedić, geçtiğimiz yaz Salzburg'dan 12 milyon euro karşılığında Benfica'ya transfer olmuştu. Genç futbolcu, geride kalan sezonda Portekiz ekibiyle 43 resmi maça çıkarken 1 gol atıp 5 asist yaptı.
Haberde, Fenerbahçe'nin Dedić transferine büyük önem verdiği ve 33 yaşındaki Nelson Semedo'nun yerine 10 yaş daha genç bir oyuncuyla sağ bek sorununu uzun vadeli olarak çözmeyi hedeflediği aktarıldı.
Sarı-lacivertli ekibin son yıllarda bu bölgede istikrar sağlayamadığı ve Dedić'in kulübün gelecek planlamasında önemli bir parça olarak görüldüğü kaydedildi.
Öte yandan Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Vedat Muriqi, Mason Greenwood ve Nathan Aké'yi kadrosuna kattığı, Rafael Leão transferi için de çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Kulübün temel hedefinin ise uzun yıllardır hasret kaldığı Süper Lig şampiyonluğunu kazanmak olduğu vurgulandı.
Benfica'nın da Dedić transferinden önemli bir gelir elde etmeyi planladığı ifade edilirken, Portekiz ekibinin oyuncularını piyasa değerinin altında satmamasıyla tanındığı hatırlatıldı. Haberde, Fenerbahçe'nin transferi sonuçlandırması halinde Bosna Hersekli futbolcu için yüksek bir bonservis bedeli ödemek zorunda kalacağı değerlendirmesine yer verildi.
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