Anderson Talisca: Rövanştaki maç zor olacak

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup ederek tur için avantaj elde etti. Sarı lacivertlilerde galibiyet golünü kaydeden Anderson Talisca mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Anderson Talisca: "Zor bir maç oldu her şeyden önce. Rakibimiz çok disiplinli bir oyun oynadı. Böyle takımlara karşı açmak için oyunu kenarlara yıkmaya çalışırsınız, biz de bunu yaptık. Atmış olduğum golden önce kalecinin kurtarışları vardı. Sezonun bu bölümündeki maçlar kolay geçmez. Biz takım olarak birlik olmuş durumdayız. İsmail Hocamızın istediklerini yapmaya çalışıyoruz. Bizim için iyi bir sonuç. Kazanarak başlamak önemliydi."

"RÖVANŞ ZOR OLACAK"

"Rövanştaki maç da zor olacak. Şu andan itibaren o maça odaklandık. Biz Fenerbahçe'yiz, büyük takımız ve sakiniz. Birlik olup en iyi şekilde o maça hazırlanacağız."

"Maç oynamak, daha iyi hazırlıyor her anlamda. Antrenman yapıyoruz ama maç ritmi başka. Maç oynadıkça tam kapasiteye ulaşacağız. Takım olarak maç oynadıkça ritmimizi daha iyi bulacağız." dedi.

SEZONUN İLK GOLÜ TALISCA'DAN

Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 27 golle Fenerbahçe'nin en golcü oyuncusu olan Talisca, bu sezona da golle başladı. Takımının oynadığı ilk resmi maça 11'de başlayan Talisca, 37. dakikada Gornik Zabrze filelerin havalandırdı. Ceza yayı sağından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen 32 yaşındaki futbolcu, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi.

Talisca, 87. dakikada yerini Sidiki Cherif'e bıraktı.