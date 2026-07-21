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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı şifresiz mi, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı şifresiz mi, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile Kadıköy'de karşı karşıya geliyor. Sezonun ilk resmi maçında Chobani Stadyumu'nda taraftarı önüne çıkacak sarı-lacivertliler, rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Futbolseverler arama motorlarında "Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı ne zaman, saat kaçta?", "Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi?", "Fenerbahçe 11'ler belli oldu mu?" sorularına yanıt arıyor. İşte Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı canlı yayın kanalı, saat bilgisi ve muhtemel 11 detayları...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2026 20:07
Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı şifresiz mi, saat kaçta, hangi kanalda?

2026-2027 sezonunun ilk resmi maçına çıkacak olan temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk karşılaşmasında Polonya'nın Górnik Zabrze ekibini konuk ediyor. Avusturya kampı ve hazırlık döneminde sergilediği başarılı performansla dikkat çeken sarı-lacivertli ekip, taraftarı önünde galip gelerek tur kapısını aralamak istiyor. 21 Temmuz 2026 Salı günü (bugün) oynanacak dev mücadele öncesinde milyonlarca sarı-lacivertli taraftar arama motorlarında "Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı saat kaçta?", "Fenerbahçe maçı hangi kanalda, TV100 şifresiz mi verecek?" ve "Fenerbahçe muhtemel 11'leri açıklandı mı?" sorularını araştırıyor. İşte Fenerbahçe - Górnik Zabrze karşılaşmasına dair canlı yayın bilgileri, hakem kadrosu, muhtemel 11'ler ve tüm detaylar...

FENERBAHÇE - GORNİK ZABRZE MAÇI NE SAAT KAÇTA?

Chobani Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE - GORNİK ZABRZE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Sarı-lacivertli temsilcimizin UEFA Şampiyonlar Ligi yolundaki bu heyecan dolu mücadelesi tv100 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacaktır. Karşılaşmayı televizyon başından ve platformun dijital yayınları üzerinden naklen izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE - GORNİK ZABRZE MAÇINI NASIL TAKİP EDEBİLİRİM?

Fenerbahçe-KS Gornik Zabrze maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

İki maçlı eleme usulüne göre oynanacak turun rövanş karşılaşması 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü Polonya'da oynanacaktır. Fenerbahçe, rakibini elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu'nda Sturm Graz - Hearts eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecektir.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Fenerbahçe-Gornik Zabrze mücadelesini hakem Manfredas Lukjancukas yönetecek.

İŞTE 11'LER

Fenerbahçe: Mert, Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwolde, Bartuğ, Guendouzi, Fred, Kerem, İrfan Can, Talisca

Gornik Zabrze: Schulze, Sacek, Janicki, Josema, Janza, Dietnz, Sadilek, Urbanski, Ikia Dimi, Khlan, Prekop

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