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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi İsmail Kartal'dan Nathan Ake açıklaması! 2'nci yarıda neden oyundan çıktı?

İsmail Kartal'dan Nathan Ake açıklaması! 2'nci yarıda neden oyundan çıktı?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında sahasında Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'yi 1-0 mağlup ederek deplasmanda oynayacağı rövanş mücadelesi öncesinde avantajlı skoru elde etti. Sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör İsmail Kartal, maç sonu dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2026 23:39 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2026 23:54
İsmail Kartal'dan Nathan Ake açıklaması! 2'nci yarıda neden oyundan çıktı?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında sahasında Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'yi 1-0 mağlup ederek deplasmanda oynayacağı rövanş mücadelesi öncesinde avantajlı skoru elde etti. Sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör İsmail Kartal, maç sonu dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE İSMAİL KARTAL'IN AÇIKLAMALARI

"EN AZ 3-4 GOLLE KAZANABİLİRDİK!"

Rakibimiz küçümsenecek bir rakip değil. Çok disiplinli, fizik gücüne dayalı, geçiş oyunu oynayan bir takım. Böyle oynayacaklarını biliyorduk, bu yönde çalıştık. Fakat, en az 3-4 golle kazanabilirdik. Bunu da oyun olarak hak ettik. 2 topumuz direkten döndü. Maç başından sonuna kadar oyunu domine ettik. İkinci yarı kalemize gelemediler. Maç başından sonuna kadar 2 şut atabilmişler. İkinci yarı 1 tane dahi kornerleri yok. Bu takımlar böyledir. Hiçbir şey yok zannedersiniz, oyunun büyüsüne kapılıp savunma zaafı verirseniz değerlendirirler. Oyuncularım da rakibe boşluk vermediler. Disiplinli oynadık. Çok pas yaparak, sürekli arayarak, sabırlı oynayarak maçın sonuna kadar aynı taktik disiplinle oynadık. En az 2-0, 3-0 bekliyorduk. Sonuçta 1-0 kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarlarımız görkemli bir destek verdiler. Fenerbahçe'nin büyüklüğü bu. Taraftarlarımızı mutlu etmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz.

"HEPSİ ÇOK DEĞERLİ"

Yeni sezon, yeni oyuncular, yeni antrenör ben geldim İsmail Kartal olarak, başkanımız geldi, yeni yönetim. Hep birlikte çalışıyoruz. Şu anda biz hep beraber Samandıra'da çok güzel bir çalışma ortamımız var. İnşallah üstüne yavaş yavaş koyarak, oyunumuzu güçlendirerek, takıma yeni girecek arkadaşlarla beraber yolumuza devam edeceğiz.Oyuncularımın hepsi çok değerli, Talisca müthiş bir frikik. Asensio öyle. Greenwood öyle. Ake öyle. Çok kaliteli oyuncularımız var. Bu kadar kaliteli oyuncuları hepsini bir arada oynatamazsınız. Futbol sadece kaliteli oyuncularla değil fiziğe de dayalı bir oyun aynı zamanda. Mücadele etmek, topu kaptırınca reaksiyon vermeniz lazım. Maç maç, rakibe göre değerlendireceğiz."

ASENSIO VE AKE HAKKINDA

"Asensio ile dün akşam konuştum. "Kendini nasıl hissediyorsunuz" dedim. "Ben yüzde yüz hazırım" dedi. "Bana göre daha yüzde 70'sin" dedim. "Doğru, siz hocalar olarak en doğrusunu biliyorsunuz." dedi. "Acele etme" dedim. 69'da oyuna aldım. Yavaş yavaş geliyor. Greenwood geliyor. Ake bir ağrı hissetti, riske etmedik, oyundan aldık."

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