CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Başakşehir Başakşehir, Inter Turku maçının hazırlıklarını tamamladı

Başakşehir, Inter Turku maçının hazırlıklarını tamamladı

İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Finlandiya temsilcisi Inter Turku ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2026 18:07
Başakşehir, Inter Turku maçının hazırlıklarını tamamladı

İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Finlandiya ekibi Inter Turku ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon çalışmalarıyla başladı.

Isınma ve pas çalışmalarıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde Inter Turku müsabakasının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi.

Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlığı bulunan Edin Visca antrenmana katılmadı.

Öte yandan antrenman öncesinde video analisti Cesur Kerestecioğlu'nun doğum günü kesilen pastayla kutlandı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yarın oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi İspanyol hakem Juan Martinez Munuera yönetecek.

G.Saray'da 30 milyon euro'luk ayrılık planı!
G.Saray'dan Juve'nin yıldızına dev teklif!
DİĞER
FİNAL MAÇINA GERİ SAYIM! PSG Arsenal finali ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
CHP’de bölünme günü! Özgür Özel'den "veda" mesajı: Yeni partimizi kuruyoruz
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta yıldız isim sakatlandı!
F.Bahçe-G. Zabrze skorunu tahmin etti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta yıldız isim sakatlandı! Beşiktaş'ta yıldız isim sakatlandı! 17:51
Filenin Efeleri'nin 2026 VNL takvimi açıklandı! Filenin Efeleri'nin 2026 VNL takvimi açıklandı! 17:34
F.Bahçe'den Melih Mahmutoğlu kararı! F.Bahçe'den Melih Mahmutoğlu kararı! 16:22
İşte Trabzonspor'un hazırlık maçları! İşte Trabzonspor'un hazırlık maçları! 16:18
Beşiktaş'ta Midtjylland mesaisi sürdü Beşiktaş'ta Midtjylland mesaisi sürdü 15:40
G.Saray'dan Juve'nin yıldızına dev teklif! G.Saray'dan Juve'nin yıldızına dev teklif! 15:33
Daha Eski
Altay Bayındır için flaş Beşiktaş iddiası! Altay Bayındır için flaş Beşiktaş iddiası! 15:20
F.Bahçe'ye transferde Watkins müjdesi! F.Bahçe'ye transferde Watkins müjdesi! 14:43
Canlı yayında açıklandı! Beşiktaş ve Salah... Canlı yayında açıklandı! Beşiktaş ve Salah... 14:31
F.Bahçe-G. Zabrze skorunu tahmin etti! F.Bahçe-G. Zabrze skorunu tahmin etti! 14:21
Thun-Dinamo Zagreb maçı saat kaçta? Thun-Dinamo Zagreb maçı saat kaçta? 14:21
G.Saray'da flaş Lemina gelişmesi! G.Saray'da flaş Lemina gelişmesi! 14:14