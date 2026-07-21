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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Gornik Zabrze Teknik Direktörü Michal Gasparik: Fenerbahçe beklediğimiz gibiydi!

Gornik Zabrze Teknik Direktörü Michal Gasparik: Fenerbahçe beklediğimiz gibiydi!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'de teknik direktör Michal Gasparik, sarı-lacivertli ekibin bekledikleri oyunu sergilediğini, buna karşılık kendilerinin sahada gereken yanıtı veremediklerini ifade etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2026 23:43
Gornik Zabrze Teknik Direktörü Michal Gasparik: Fenerbahçe beklediğimiz gibiydi!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Polonya ekibi Gornik Zabrze'de teknik direktör Michal Gasparik, sarı-lacivertli takımın bekledikleri oyunu oynadığını ve gereken karşılığı veremediklerini söyledi.

Slovak teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ilk 20 dakikasında iyi bir performans sergilediklerini belirten Gasparik, "Fenerbahçe'nin topa sahip olacağını biliyorduk. Ancak bu kadar problemle karşılaşacağımızı tahmin etmiyorduk. Pozitif bakıp tüm gücümüzle savunmaya çalıştık. Bugün yenildik ama yarın durum değişebilir. Fenerbahçe beklediğimiz gibi oynadı. İkinci devrede savunmaya geçtiğimiz için pek tehlike yaratamadık. Futbolda her şey mümkün. İkinci maça hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

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