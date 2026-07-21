Bartuğ Elmaz: Bugün biraz şanssızdım

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında sahasında Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'yi 1-0 mağlup ederek deplasmanda oynayacağı rövanş mücadelesi öncesinde avantajlı skoru elde etti. Sarı-lacivertlilerde Bartuğ Elmaz, maç sonu dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE BARTUĞ ELMAZ'IN AÇIKLAMALARI

"Fenerbahçe'de 4. yılım. İsmail Hocama teşekkür etmek istiyorum. İlk defa bana bir resmi maçta 11 şansı verdi. Elimden geldiğince takıma katkı sağlamaya çalıştım. Bugün biraz şanssızdım. Takım olarak iyi oynadık. Skor daha farklı olabilirdi ama olmadı. Bugünün keyfini çıkartıp rövanşa en iyi şekilde hazırlanıp galip gelerek turu geçeceğimize inanıyorum. Rakibi iyi analiz ettik, ona göre çalıştık. Artılarını eksilerini biliyorduk. Sahada uygulamaya çalıştık. Rövanşa da en güçlü şekilde gideceğiz. Takım olarak günden güne gelişiyoruz. İyi bir aile olduk. Hocamız da yeni geldi. Birbirimize çok alıştık. Biz Fenerbahçe'yiz. En iyi mücadeleyip verip kazanmaya gideceğiz oraya."