Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin: İyi bir skorla Finlandiya'ya gitmek istiyoruz

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Finlandiya ekibi Inter Turku ile sahasında karşılaşacak İstanbul Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, iyi bir skorla rövanş maçına çıkmak istediklerini söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında 37 yaşındaki teknik adam soruları yanıtladı.

Güzel bir sezon olmasını dilediğini belirten Şahin, "Heyecanlıyız. Başakşehir ile ilk defa beraber yaşayacağımız bir heyecan. Kısa bir hazırlık dönemi oldu ama tüm hazırlıklarımızı bu iki maç için yaptık. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur ve iyi bir sonuçla, Finlandiya'daki rövanş maçına iyi bir skorla çıkabiliriz." diye konuştu.

Turuncu-lacivertli ekibi kamp için erken topladıklarını anlatan genç teknik direktör, "Bu turlarda daha hazır takımlara karşı oynayabileceğimizin bilincinde olduğumuz için aslında benim çok yapmadığım ama yapmamız gereken bir şey yaptık. Takımı erken topladık. Kaptanımız da burada, bir kere daha onlardan özür diliyorum. Normalde ben her zaman futbolcunun iyi dinlenmesinden yanayım ama bu sene ne yazık ki tam öyle olamadı. O yüzden hazırlığımızı yaptık. Hazır bir takıma karşı oynuyoruz, iyi bir takıma karşı oynuyoruz. Ne yaptığını bilen, liginde de ikinci sırada olan bir takıma karşı oynuyoruz. Ama biz de hazırız. Hazır olabildiğimiz kadar hazırız. İnşallah hem oyunumuzla hem de fiziksel anlamda karşılık verebileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Nuri Şahin, Berkay Özcan ile ilgili bir soruya şu yanıtı verdi:

"Berkay takımdan ayrıldığında ben o zaman burada değildim. Öyle bir karar alınmış. Berkay'ı Karagümrük döneminde takip ettik. Bu sene aramıza katıldı. Ben Berkay'ı Almanya'dan da tanıyorum. Neler yapabileceğini biliyorum. Onun adına belki son 1-2 yıl çok iyi geçmedi ama kalitesinden bir şey kaybetmediğini düşünüyorum. Bizim için değerli bir oyuncu. Yarın da forma şansı alabilecek oyunculardan biri. Hazırlık dönemini iyi geçirdi. Bize çok hızlı bir şekilde adapte oldu. Berkay'ı çok motive gördüm. Biz elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Hem gol yollarında hem bloklar arası çok iyi işler yapabilen bir oyuncu. Burada şampiyonluk yaşamış bir oyuncu. İnşallah hem o eski günlerine daha da üstüne koyarak bize katkı sağlar. Çok sevdiğim ve değer verdiğim bir oyuncu."

"İYİ BİR SKORLA FİNLANDİYA'YA GİTMEK İSTİYORUZ"

Nuri Şahin, iyi bir skorla rövanş maçına gitmek istediklerini vurguladı.

Rakibin belli bir oyun anlayışının olduğunu aktaran Şahin, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Bizim stilimizde oynayan takımlara karşı oynadıkları maçları da izledik, analiz ettik. Ama her zaman ne yapacağımıza bakıyoruz. Bu maçların 180-200 dakika sürdüğünü takıma anlatmaya çalışıyoruz. Sezonun ilk maçı, hava sıcak. Paniğe kapılmadan ama yine de hızlı bir şekilde oynamak, ne kadar pozisyona girebiliyorsak girmek çok değerli ve önemli. Aynı zamanda rakibin bir geçiş takımı olduğunu unutmamak lazım. O yüzden oyuncularıma her zaman söylüyorum ama yarın için çok daha geçerli bir şey var: topun değerini bilmek. İnşallah buradan iyi bir skorla Finlandiya'ya gitmek istiyoruz."

ÖMER ALİ ŞAHİNER: "GRUP AŞAMASINA KALMAK İSTİYORUZ"

Kaptan Ömer Ali Şahiner ise Konferans Ligi elemelerini iyi bir şekilde geçip grup aşamasına kalmak istediklerini belirtti.

Takım olarak hazır olduklarının altını çizen Ömer Ali, şunları kaydetti:

"Güzel kamp dönemiyle beraber bu maça, bu tura hazırlandık. Sonradan gelen arkadaşlarımızla birlikte şu an tam takım hazırız. Hedeflerimiz ve en önemlisi hayallerimiz doğrultusunda bu takımla birlikte çok önemli aşamalardan bir tanesi Konferans Ligi. Biz de özellikle yarından itibaren Konferans Ligi elemelerini iyi bir şekilde geçip grup aşamasına kalmak istiyoruz ve en büyük adımını da yarın atmak istiyoruz. Umarız bizim için güzel bir başlangıç olur. Şu an için tek hedefimiz, en büyük isteğimiz yarın en iyi şekilde hem skor olarak hem oyun olarak bu turu geçmek olacak. Onun adına yüzde 100 sahada konsantre hazır olacağız."

"Kulübün efsane oyuncularından Edin Visca ile bir aradasınız. Visca ile görüşmenizde neler konuşuldu?" sorusuna, Ömer Ali Şahiner, "Edin buradan ayrılmadan önce de ben bir 6 ay beraber oynamıştım. Daha sonrasında da iletişimimizi hiçbir zaman kesmedik. Son derece profesyonel, işine saygısı üst seviyede oyunculardan biri. Edin'in varlığı her zaman oyuncular üzerinde olumlu etkisi olacağını düşünüyorum. Edin gibi önemli simgeler bu kulüpler için özellikle çok önemli ve değerli diye düşünüyorum. Biz de onun tecrübesinden olabildiğince faydalanmaya çalışacağız. Ama talihsiz bir sakatlık oldu. Umarım kısa bir sürede tekrar aramızda döner. Çünkü özellikle bizim ligimizde Edin gibi oyuncuların tecrübesi her zaman oynamadığında da takım için etkili olabilecek bir isim. O yüzden bir an önce dönmesi hepimiz için çok daha iyi olacak." cevabını verdi.