Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'yi sahasında 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 37. dakikada Anderson Talisca kaydetti. Talisca'nın kaydettiği gol aynı zamanda Fenerbahçe'nin 2026/27 sezonu resmi maçlarında kaydettiği ilk gol oldu.

Bu karşılaşmayla birlikte Fenerbahçe gelecek hafta Polonya'da oynanacak rövanş maçı öncesi avantajlı skoru elde etti. Gornik Zabrze ile Fenerbahçe arasındaki rövanş maçı 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

NATHAN AKE 11'DE, GREENWOOD YEDEK

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Nathan Ake ve Mason Greenwood, sarı-lacivertli formayla ilk maçlarına çıktı.

Takıma daha önce katılan Nathan Ake müsabakaya ilk 11'de başlarken, transferi uzun süre beklenen Mason Greenwood yedekler arasında yer aldı.

Bir diğer yeni transfer Vedat Muric ise sakatlığı nedeniyle kadroya alınmamıştı.

OOSTERWOLDE SOL BEKTE

Fenerbahçe'nin Hollandalı savunmacısı Jayden Oosterwolde, maça sol bekte başladı.

Sarı-lacivertlilere geldiği ilk dönemde bu pozisyonda görev alan Oosterwolde, daha sonra uzun süre stoper pozisyonunda forma giymişti.

Teknik direktör İsmail Kartal, hazırlık maçlarında stoperde görev verdiği Oosterwolde'yi Gornik Zabrze karşısında sol bekte oynattı.

ASENSIO YEDEK SOYUNDU

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, maça yedekler arasında başladı. Asensio, 69'uncu dakikada Bartuğ Elmaz'ın yerine oyuna dahil oldu.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın, hazır olmadığını açıkladığı tecrübeli oyuncu, dün yaptığı sosyal medya paylaşımında hazır olduğunu ifade etmişti.

İRFAN CAN KAHVECİ, 289 GÜN SONRA FENERBAHÇE FORMASIYLA

Fenerbahçe'de 7. sezonunu geçiren ve geçtiğimiz sezon kadro dışı kalmasının ardından devre arasında Kasımpaşa'ya kiralanan İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli formasına kavuştu. Son olarak 5 Ekim 2025'te Samsunspor deplasmanında Fenerbahçe forması giyen İrfan Can, 289 gün sonra Fenerbahçe formasıyla resmi maça çıktı. 31 yaşındaki futbolcu 2025-2026 sezonunun ikinci yarısında Kasımpaşa forması giydi.

İSMAİL KARTAL'IN 4. DÖNEMİNDE İLK MAÇI

Haziran ayında yapılan kongrede yeniden başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım ve yönetim kurulunun futbol A takımının başına getirdiği İsmail Kartal, 4. dönemindeki ilk resmi maçına Gornik Zabrze karşılaşmasıyla çıktı. Fenerbahçeli taraftarlar 65 yaşındaki teknik adama yoğun destek verirken, sık sık "Fenerbahçe çocuğu İsmail Kartal" tezahüratında bulunuldu. Kartal, daha önce 2014-2015, 2021-2022 (sezonun ikinci yarısı), 2023-2024 sezonlarında sarı-lacivertlileri çalıştırdı.

DIRK KUYT'A TRİBÜNLERDEN İLGİ

Fenerbahçe'de 2012-2015 yılları arasında top koşturan ve bu süreçte şampiyonluk da yaşayan Dirk Kuyt, sezon öncesi yardımcı antrenörlük görevine getirilirken, bugünkü maçta da taraftarlar tarafından ilgi gördü. Kuyt'ın saha kenarına çıkmasıyla alkışlanırken, Hollandalı teknik adam da tribünleri selamladı.

BAŞKAN YILDIRIM'A SEVGİ GÖSTERİSİ

Fenerbahçeli taraftarlar, kulüp başkanı Aziz Yıldırım'a sevgi gösterilerinde bulundu.

Taraftarlar, 'Her yer Aziz her yer Yıldırım' tezahüratlarında bulunurken, başkan Yıldırım da taraftarları selamladı.

KADIKÖY KAPALI GİŞE

Fenerbahçeli taraftarlar, maça yoğun ilgi gösterdi.

Maçtan önce stat civarında toplanan sarı-lacivertliler, oyuncuları tek tek çağırarak tezahüratlarda bulundu.

Fenerbahçe taraftarları, kendilerine ayrılan alanın tamamına yakınını doldurdu.

Gornik Zabrze taraftarları da takımlarını yalnız bırakmadı. Yaklaşık 700 Polonyalı taraftar, Kadıköy'de takımlarını destekledi.

GREENWOOD'DAN SİFTAH

Fenerbahçe'nin flaş transferi Mason Greenwood, sarı-lacivertli formayı ilk kez Gornik Zabrze karşısında giydi. Greenwood, 83'üncü dakikada İrfan Can Kahveci yerine oyuna dahil oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada Gornik Zabrze, gole yaklaştı. Prekop'un pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Janza'nın yaptığı sert vuruşta, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kornere çeldi.

27. dakikada Skriniar'ın savunma arkasına pasında çizgide topla buluşan Semedo, meşin yuvarlağı yerden içeri çevirdi. Bartuğ Elmaz'ın uygun durumda yaptığı vuruşta, savunmaya çarpan top kornere çıktı.

37. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza yayının gerisinden kazanılan serbest atışta Talisca, yaptığı şık vuruşta altıpasın içinde yere çarpan meşin yuvarlağı kaleci Schulze'nin solundan filelerle buluşturdu: 1-0

Sarı-lacivertli takım, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

54. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Kerem topu ceza sahasına ortaladı. Ön direkte iyi yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda top uzak köşeden az farkla dışarı çıktı.

56. dakikada sol tarafta topla buluşan Levent ceza sahasına kavisli bir orta gönderdi. Talisca'nın penaltı noktası yakınından yaptığı kafa vuruşunda kalecinin müdahale ettiği top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

63. dakikada Kerem'in sol kanattan kullandığı kornerde savunmadan seken top ceza sahası dışındaki Bartuğ'un önünde kaldı. Bartuğ'un bekletmeden yaptığı sert vuruşta top üst direkten oyun alanına döndü.

86. dakikada sağ taraftan kullanılan korner sonrası kale önünde Greenwood kafa vuruşunu yaptı, top az farkla üstten auta çıktı.

Fenerbahçe, mücadeleyi 1-0 galip tamamladı.