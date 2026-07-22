Egnatia Rrogozhine-Celje maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Eleme Turu heyecanı Egnatia Rrogozhine ile Celje arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Nevil Dede yönetimindeki Arnavutluk temsilcisi, saha ve seyirci avantajını kullanarak rövanş öncesinde skor üstünlüğünü elde etmeyi amaçlıyor. Vitor Campelos'un ekibi ise ilk eleme turunda yakaladığı başarılı performansı bu zorlu deplasmana da taşımak istiyor. İki takımın üst tura yükselme yolunda büyük önem taşıyan karşılaşması öncesinde maça ilişkin tüm ayrıntıları haberimizde derledik. İşte Egnatia Rrogozhine-Celje maç bilgileri!

Egnatia Rrogozhine-Celje MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk karşılaşması kapsamındaki Egnatia Rrogozhine-Celje maçı, 22 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

Egnatia Rrogozhine-Celje MAÇI SAAT KAÇTA?

Egnatia Arena'nın ev sahipliği yapacağı bu kritik karşılaşma, Türkiye saati ile (TSİ) 22.00'de başlayacak.

Egnatia Rrogozhine-Celje MAÇI HANGİ KANALDA?

Egnatia Rrogozhine-Celje maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Egnatia Rrogozhine-Celje MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Egnatia Rrogozhine: Dajsinani; Yago, Xhemajli, Bitri, Sota, Jaime; Aleksi, Medeiros, Kryeziu; Bakayoko, Albanese

Celje: Leban; Koutris, Calusic, Vuklisevic; Ivansek, Seslar, Zabukovnik, Kvesic; Avdyli, Kucys, Tusha