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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Egnatia Rrogozhine-Celje CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Egnatia Rrogozhine-Celje CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Arnavutluk temsilcisi Egnatia Rrogozhine ile Slovenya ekibi Celje kozlarını paylaşacak. Teknik direktör Nevil Dede yönetimindeki ev sahibi ekip, ilk maçta avantajlı bir skor alarak rövanşa moralli çıkmayı hedeflerken, Vitor Campelos'un çalıştırdığı Celje ise son dönemde yakaladığı Avrupa ivmesini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Dev eşleşme öncesinde futbolseverler maçın tarihi, saati, yayın bilgileri ve iki takımın son durumunu merak ediyor. İşte Egnatia Rrogozhine-Celje maçının detayları!

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2026 10:04
Egnatia Rrogozhine-Celje CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Egnatia Rrogozhine-Celje maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Eleme Turu heyecanı Egnatia Rrogozhine ile Celje arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Nevil Dede yönetimindeki Arnavutluk temsilcisi, saha ve seyirci avantajını kullanarak rövanş öncesinde skor üstünlüğünü elde etmeyi amaçlıyor. Vitor Campelos'un ekibi ise ilk eleme turunda yakaladığı başarılı performansı bu zorlu deplasmana da taşımak istiyor. İki takımın üst tura yükselme yolunda büyük önem taşıyan karşılaşması öncesinde maça ilişkin tüm ayrıntıları haberimizde derledik. İşte Egnatia Rrogozhine-Celje maç bilgileri!

Egnatia Rrogozhine-Celje MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk karşılaşması kapsamındaki Egnatia Rrogozhine-Celje maçı, 22 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

Egnatia Rrogozhine-Celje MAÇI SAAT KAÇTA?

Egnatia Arena'nın ev sahipliği yapacağı bu kritik karşılaşma, Türkiye saati ile (TSİ) 22.00'de başlayacak.

Egnatia Rrogozhine-Celje MAÇI HANGİ KANALDA?

Egnatia Rrogozhine-Celje maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Egnatia Rrogozhine-Celje MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Egnatia Rrogozhine: Dajsinani; Yago, Xhemajli, Bitri, Sota, Jaime; Aleksi, Medeiros, Kryeziu; Bakayoko, Albanese

Celje: Leban; Koutris, Calusic, Vuklisevic; Ivansek, Seslar, Zabukovnik, Kvesic; Avdyli, Kucys, Tusha

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