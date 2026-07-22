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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Levski Sofia-Universitatea Craiova maçı ne zaman? Saati ve kanal bilgileri!

Levski Sofia-Universitatea Craiova maçı ne zaman? Saati ve kanal bilgileri!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Bulgaristan temsilcisi Levski Sofia ile Romanya ekibi Universitatea Craiova kozlarını paylaşacak. Teknik direktör Julio Velazquez yönetimindeki ev sahibi ekip, ilk maçta avantajlı bir skor alarak rövanşa moralli çıkmayı hedeflerken, Filipe Coelho'nun çalıştırdığı Universitatea Craiova ise son dönemde yakaladığı Avrupa ivmesini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Dev eşleşme öncesinde futbolseverler maçın tarihi, saati, yayın bilgileri ve iki takımın son durumunu merak ediyor. İşte Levski Sofia-Universitatea Craiova maçının detayları!

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2026 09:20
Levski Sofia-Universitatea Craiova maçı ne zaman? Saati ve kanal bilgileri!

Levski Sofia-Universitatea Craiova maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Eleme Turu heyecanı Levski Sofia ile Universitatea Craiova arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Julio Velazquez yönetimindeki Bulgaristan temsilcisi, saha ve seyirci avantajını kullanarak rövanş öncesinde skor üstünlüğünü elde etmeyi amaçlıyor. Filipe Coelho'nun ekibi ise ilk eleme turunda yakaladığı başarılı performansı bu zorlu deplasmana da taşımak istiyor. İki takımın üst tura yükselme yolunda büyük önem taşıyan karşılaşması öncesinde maça ilişkin tüm ayrıntıları haberimizde derledik. İşte Levski Sofia-Universitatea Craiova maç bilgileri!

Levski Sofia-Universitatea Craiova MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk karşılaşması kapsamındaki Levski Sofia-Universitatea Craiova maçı, 22 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

Levski Sofia-Universitatea Craiova MAÇI SAAT KAÇTA?

Georgi Asparuhov'un ev sahipliği yapacağı bu kritik karşılaşma, Türkiye saati ile (TSİ) 20.30'da başlayacak.

Levski Sofia-Universitatea Craiova MAÇI HANGİ KANALDA?

Levski Sofia-Universitatea Craiova maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Levski Sofia-Universitatea Craiova MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Levski Sofia: Vutsov; Kamdem, Dimitrov, Serafimov, Maicon; Serginho, Trdin, Bouras; Oko-Flex, Reinaldo, Bala

Universitatea Craiova: Popescu; Romanchuk, Stevanovic, Rus; Teles, Cicaldau, Mekvabishvili, Bancu; Etim, Al Hamlawi, Baiaram

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