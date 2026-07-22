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Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Eleme Turu heyecanı Levski Sofia ile Universitatea Craiova arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Julio Velazquez yönetimindeki Bulgaristan temsilcisi, saha ve seyirci avantajını kullanarak rövanş öncesinde skor üstünlüğünü elde etmeyi amaçlıyor. Filipe Coelho'nun ekibi ise ilk eleme turunda yakaladığı başarılı performansı bu zorlu deplasmana da taşımak istiyor. İki takımın üst tura yükselme yolunda büyük önem taşıyan karşılaşması öncesinde maça ilişkin tüm ayrıntıları haberimizde derledik. İşte Levski Sofia-Universitatea Craiova maç bilgileri!

Levski Sofia-Universitatea Craiova MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk karşılaşması kapsamındaki Levski Sofia-Universitatea Craiova maçı, 22 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

Levski Sofia-Universitatea Craiova MAÇI SAAT KAÇTA?

Georgi Asparuhov'un ev sahipliği yapacağı bu kritik karşılaşma, Türkiye saati ile (TSİ) 20.30'da başlayacak.

Levski Sofia-Universitatea Craiova MAÇI HANGİ KANALDA?

Levski Sofia-Universitatea Craiova maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Levski Sofia-Universitatea Craiova MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Levski Sofia: Vutsov; Kamdem, Dimitrov, Serafimov, Maicon; Serginho, Trdin, Bouras; Oko-Flex, Reinaldo, Bala

Universitatea Craiova: Popescu; Romanchuk, Stevanovic, Rus; Teles, Cicaldau, Mekvabishvili, Bancu; Etim, Al Hamlawi, Baiaram