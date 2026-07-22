Icardi'den Galatasaray'a sitem: Hak etmedim!
Galatasaray'da Mauro Icardi ile yolların ayrılmasının ardından ortaya çıkan yeni detaylar gündem yarattı. Sarı-kırmızılı yönetime tepkili olduğu iddia edilen Arjantinli yıldızın, veda organizasyonu teklifine ise henüz yanıt vermediği öne sürüldü. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2026 11:10
Ancak gelen bilgilere göre Arjantinli yıldız, kulübün teklifine şu ana kadar olumlu ya da olumsuz herhangi bir dönüş yapmadı.
Takvim'in haberine göre Icardi'nin ayrılık sürecinin yönetiliş biçiminden memnun olmadığı ve bu nedenle veda organizasyonuna sıcak bakmadığı ifade ediliyor.
Deneyimli golcünün sosyal medya hesaplarından da Galatasaray'a yönelik herhangi bir veda paylaşımı yapmaması bu iddiaları güçlendiren gelişmeler arasında gösteriliyor.
Yakın çevresine, "Bana yapılanları hak etmedim. Başkana ve hocaya çok kırgınım." dediği öne sürülen Icardi'nin ayrılık sürecine ilişkin rahatsızlığını gizlemediği iddia edildi.
Öte yandan yakın zamanda Arjantinli futbolcunun menajeri aracılığıyla Beşiktaş'a önerildiği yönündeki iddialar da gündeme bomba gibi düşmüştü.
Siyah-beyazlı yönetimin bu öneriye olumsuz yanıt verdiği ortaya çıkarken Icardi'nin Arjantin ve İtalya'dan istediği seviyede teklifler alamadığı kaydedildi.
Tecrübeli golcünün Türkiye seçeneğini masada tuttuğu ve menajeri Pino'nun Beşiktaş ile yeni bir görüşme gerçekleştirebileceği öne sürüldü.
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