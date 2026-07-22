Ancak gelen bilgilere göre Arjantinli yıldız, kulübün teklifine şu ana kadar olumlu ya da olumsuz herhangi bir dönüş yapmadı.

Takvim'in haberine göre Icardi'nin ayrılık sürecinin yönetiliş biçiminden memnun olmadığı ve bu nedenle veda organizasyonuna sıcak bakmadığı ifade ediliyor.