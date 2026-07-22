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Haberler Galatasaray Icardi'den Galatasaray'a sitem: Hak etmedim!

Icardi'den Galatasaray'a sitem: Hak etmedim!

Galatasaray'da Mauro Icardi ile yolların ayrılmasının ardından ortaya çıkan yeni detaylar gündem yarattı. Sarı-kırmızılı yönetime tepkili olduğu iddia edilen Arjantinli yıldızın, veda organizasyonu teklifine ise henüz yanıt vermediği öne sürüldü. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2026 11:10
Icardi'den Galatasaray'a sitem: Hak etmedim!

Galatasaray'da dört sezon süren Mauro Icardi dönemi resmen sona ererken Arjantinli yıldızın ayrılığıyla ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Icardi'den Galatasaray'a sitem: Hak etmedim!

Sarı-kırmızılı kulübün, yeni sözleşme konusunda belirsizliğin sona ermesinin ardından deneyimli golcüyle yollarını ayırması futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Icardi'den Galatasaray'a sitem: Hak etmedim!

Ayrılığın kesinleşmesinin ardından Galatasaray yönetiminin, 2 Ağustos'ta Rennes ile oynanacak hazırlık maçında Icardi için bir veda organizasyonu düzenlemek istediği ve bu talebi oyuncuya ilettiği öğrenildi.

Icardi'den Galatasaray'a sitem: Hak etmedim!

Ancak gelen bilgilere göre Arjantinli yıldız, kulübün teklifine şu ana kadar olumlu ya da olumsuz herhangi bir dönüş yapmadı.

Icardi'den Galatasaray'a sitem: Hak etmedim!

Takvim'in haberine göre Icardi'nin ayrılık sürecinin yönetiliş biçiminden memnun olmadığı ve bu nedenle veda organizasyonuna sıcak bakmadığı ifade ediliyor.

Icardi'den Galatasaray'a sitem: Hak etmedim!

Deneyimli golcünün sosyal medya hesaplarından da Galatasaray'a yönelik herhangi bir veda paylaşımı yapmaması bu iddiaları güçlendiren gelişmeler arasında gösteriliyor.

Icardi'den Galatasaray'a sitem: Hak etmedim!

Yakın çevresine, "Bana yapılanları hak etmedim. Başkana ve hocaya çok kırgınım." dediği öne sürülen Icardi'nin ayrılık sürecine ilişkin rahatsızlığını gizlemediği iddia edildi.

Icardi'den Galatasaray'a sitem: Hak etmedim!

Öte yandan yakın zamanda Arjantinli futbolcunun menajeri aracılığıyla Beşiktaş'a önerildiği yönündeki iddialar da gündeme bomba gibi düşmüştü.

Icardi'den Galatasaray'a sitem: Hak etmedim!

Siyah-beyazlı yönetimin bu öneriye olumsuz yanıt verdiği ortaya çıkarken Icardi'nin Arjantin ve İtalya'dan istediği seviyede teklifler alamadığı kaydedildi.

Icardi'den Galatasaray'a sitem: Hak etmedim!

Tecrübeli golcünün Türkiye seçeneğini masada tuttuğu ve menajeri Pino'nun Beşiktaş ile yeni bir görüşme gerçekleştirebileceği öne sürüldü.

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