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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de sakatlık gelişmesi! Nathan Ake...

Fenerbahçe'de sakatlık gelişmesi! Nathan Ake...

Fenerbahçe'de Gornik Zabrze maçında kasığında ağrı hissedip tedbir amaçlı oyundan çıkan Nathan Ake’nin sağlık durumu belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2026 13:13 Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2026 13:19
Fenerbahçe'de sakatlık gelişmesi! Nathan Ake...

Fenerbahçe'de Gornik Zabrze maçında kasığında ağrı hissedip tedbir amaçlı oyundan çıkan Nathan Ake'nin sağlık durumu belli oldu. Tecrübeli savunmacının herhangi bir problemi olmadığı ifade edildi. A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın aktardığı bilgiye göre Hollandalı stoper, Gornik Zabrze'ye karşı deplasmanda oynanacak rövanş maçında takımla olacak.

Ake'nin devre arasında oyundan çıkmasıyla ilgili maçın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ise, "Hafta içi Ake'nin kasığına PRP yapıldı. Orada ufak bir ağrı hissetti. Riske etmedik ve oyundan çıkardık." ifadelerini kullanmıştı.

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