Fenerbahçe'de Gornik Zabrze maçında kasığında ağrı hissedip tedbir amaçlı oyundan çıkan Nathan Ake'nin sağlık durumu belli oldu. Tecrübeli savunmacının herhangi bir problemi olmadığı ifade edildi. A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın aktardığı bilgiye göre Hollandalı stoper, Gornik Zabrze'ye karşı deplasmanda oynanacak rövanş maçında takımla olacak.

Ake'nin devre arasında oyundan çıkmasıyla ilgili maçın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ise, "Hafta içi Ake'nin kasığına PRP yapıldı. Orada ufak bir ağrı hissetti. Riske etmedik ve oyundan çıkardık." ifadelerini kullanmıştı.