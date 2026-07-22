Ahmet Çakar Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçını yorumladı
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında sahasında Gornik Zabrze ile karşı karşıya geldi. Kanarya bu mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin oynadığı maçı usta yazar Ahmet Çakar, Sabah Gazetesi'nde değerlendirdi. İşte o sözler...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2026 09:14
Sezon başladı, hayırlı olsun… Öncelikle şunu çok iddialı söyleyebilirim; şu anda Türkiye Süper Ligi'nin en yetenekli, en yaratıcı, topa en iyi vuran oyuncusu tartışmasız Talisca…
Fizik olarak güçlü olduğunda kötü de oynasa çok önemli işler yapabiliyor… Tıpkı dün geceki gibi. Özellikle ilk yarı Fenerbahçe ofansif anlamda fazla etkili olamadı.
Fakat Gornik Zabrze'nin geldiği ve taraftarın yavaş yavaş homurdandığı ilk devrenin sonlarına doğru sahneye Brezilyalı oyuncu çıktı. Bir frikik bu kadar mı ölümcül noktaya vurulur, dün gece onunla gördük.
Bu gol belki de ikinci yarı için Fenerbahçe'yi ateşledi. Kaçan pozisyonlar var. Direkten dönen toplar var ama skor kısır…
Önce şunu söyleyelim; Kerem, Fenerbahçe için çok şey ifade etmeli ama edemiyor.
Geçen sezon da edemedi. O iyi olmadığında Fenerbahçe'nin tek kanadı pasif kalıyor.
Eğer Fenerbahçe bu sene şampiyon olacaksa Kerem'in bu haliyle çok zor görünüyor.
Fred çok istekli. Belli ki eski günlerini özlemiş. Semedo çok ilginç bir oyuncu.
Portekiz Milli Takımı ve Premier Lig apoletli ama takıma bir türlü oturamadı. Ofansif yönü çok iyi.
Hele hele Greenwood'la sağ kanatta çok etkili olurlar ama savunma yönü için aynısını söyleyemeyiz. Savunma hatası yapıyor, konsantre olamıyor. Sonuçta, Fenerbahçe bu turu geçer. Takımın geçen yıldan iyi olacağı kesin.