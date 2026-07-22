Fenerbahçe'nin yıldızını 3 takım birden izlemeye geldi!
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında sahasında Polonya ekibi Gornik Zabrze ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, bu mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrılırken Kanarya'dan yıldız isim için gözlemcilerin Kadıköy'e geldiği öğrenildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2026 12:46
Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Jayden Oosterwolde, Avrupa kulüplerinin radarına girmeye devam ediyor.
Sabah'ın haberine göre, sarı-lacivertli takımda ayrılığı gündemde olan genç oyuncu, Gornik Zabrze maçında scout ekipleri tarafından takip edildi.
Karşılaşmada Oosterwolde'yi izlemek için Avrupa'dan önemli kulüplerin temsilcileri tribünde yer aldı.
İngiltere Premier Lig ve Fransa Ligue 1 ekiplerinin yanı sıra Roma'nın da Hollandalı futbolcuyla ilgilendiği belirtildi.
Avrupa kulüpleri, 25 yaşındaki oyuncunun performansını yakından takip ediyor.
Fenerbahçe yönetimi ise Oosterwolde için belirlediği bonservis bedelini açıkladı.
Sarı-lacivertliler, başarılı futbolcunun transferi için 25 milyon euro talep ediyor.
Hollandalı oyuncunun Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Teknik özellikleri ve çok yönlülüğüyle dikkat çeken Oosterwolde, Avrupa ekiplerinin ilgisini çekmeyi sürdürüyor.
Fenerbahçe'nin yüksek bonservis beklentisi nedeniyle transfer sürecinin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.