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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin yıldızını 3 takım birden izlemeye geldi!

Fenerbahçe'nin yıldızını 3 takım birden izlemeye geldi!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında sahasında Polonya ekibi Gornik Zabrze ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, bu mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrılırken Kanarya'dan yıldız isim için gözlemcilerin Kadıköy'e geldiği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2026 12:46
Fenerbahçe'nin yıldızını 3 takım birden izlemeye geldi!

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Jayden Oosterwolde, Avrupa kulüplerinin radarına girmeye devam ediyor.

Fenerbahçe'nin yıldızını 3 takım birden izlemeye geldi!

Sabah'ın haberine göre, sarı-lacivertli takımda ayrılığı gündemde olan genç oyuncu, Gornik Zabrze maçında scout ekipleri tarafından takip edildi.

Fenerbahçe'nin yıldızını 3 takım birden izlemeye geldi!

Karşılaşmada Oosterwolde'yi izlemek için Avrupa'dan önemli kulüplerin temsilcileri tribünde yer aldı.

Fenerbahçe'nin yıldızını 3 takım birden izlemeye geldi!

İngiltere Premier Lig ve Fransa Ligue 1 ekiplerinin yanı sıra Roma'nın da Hollandalı futbolcuyla ilgilendiği belirtildi.

Fenerbahçe'nin yıldızını 3 takım birden izlemeye geldi!

Avrupa kulüpleri, 25 yaşındaki oyuncunun performansını yakından takip ediyor.

Fenerbahçe'nin yıldızını 3 takım birden izlemeye geldi!

Fenerbahçe yönetimi ise Oosterwolde için belirlediği bonservis bedelini açıkladı.

Fenerbahçe'nin yıldızını 3 takım birden izlemeye geldi!

Sarı-lacivertliler, başarılı futbolcunun transferi için 25 milyon euro talep ediyor.

Fenerbahçe'nin yıldızını 3 takım birden izlemeye geldi!

Hollandalı oyuncunun Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe'nin yıldızını 3 takım birden izlemeye geldi!

Teknik özellikleri ve çok yönlülüğüyle dikkat çeken Oosterwolde, Avrupa ekiplerinin ilgisini çekmeyi sürdürüyor.

Fenerbahçe'nin yıldızını 3 takım birden izlemeye geldi!

Fenerbahçe'nin yüksek bonservis beklentisi nedeniyle transfer sürecinin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.

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