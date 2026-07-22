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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da transferde gündem Ebenezer Akinsanmiro!

Trabzonspor'da transferde gündem Ebenezer Akinsanmiro!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da Christ Inao Oulai'nin ayrılığının ardından yönetim transferde düğmeye bastı. Bordo-mavililere Fildişili yıldızın yerine Inter'in genç yeteneği Ebenezer Akinsanmiro önerildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2026 09:53
Trabzonspor'da transferde gündem Ebenezer Akinsanmiro!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da transferde dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bordo-mavililerde kısa süre önce Christ Inao Oulai, İtalyan ekibi Fiorentina'ya transfer olmuştu. Fırtına'da futbolcunun yerine gelecek olan isim büyük merak konusu haline gelirken Trabzonspor'da unutulmaz başarılar imza atan Anthony Nwakaeme'den büyük bir jest geldi.

Nijeryalı futbolcu, vatandaşı olan ve Inter formasını terleten Ebenezer Akinsanmiro'yu Trabzonspor'a önerdi. Genç futbolcu, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Pisa forması giymişti. Posta'nın haberine göre; Nwakaeme, bordomavililere güç katacağına inandığı vatandaşına kefil oldu.

İtalyan ekibinin orta sahadaki dinamizmiyle dikkat çeken Akinsanmiro için pazarlığı 10 milyon eurodan açtığı bilgisi var.

ÇOK YÖNLÜ BİR İSİM

Ana mevkisi merkez orta saha olan Ebenezer Akisanmiro on numara ve orta sahağın sahında da görev alabiliyor.

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