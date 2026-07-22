UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Danimarka temsilcisi FC Midtjylland ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, Avrupa arenasındaki köklü geçmişine yeni bir sayfa eklemeye hazırlanıyor. Avrupa sahnelerinde bugüne kadar 258 resmi müsabakayı geride bırakan siyah-beyazlı temsilcimiz, rakibiyle oynayacağı karşılaşmayla birlikte kıta genelindeki 259. mücadelesine çıkacak. İşte Beşiktaş'ın 1959 yılından bu yana Avrupa kupalarında sergilediği performans, dikkat çeken istatistikler ve kulüp tarihine geçen detaylar...

BEŞİKTAŞ'IN GENEL AVRUPA KARNESİ VE İSTATİSTİKLERİ

Siyah-beyazlılar, uluslararası organizasyonlarda bugüne kadar çıktığı 258 karşılaşmada şu sonuçlara imza attı:

Toplam Karşılaşma: 258

Galibiyet: 97

Beraberlik: 50

Mağlubiyet: 111

Atılan Gol: 348

Yenilen Gol: 395

Türkiye'yi yurt dışında eleme turları dahil tam 47 kez temsil eden Beşiktaş; Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 19, Kupa Galipleri Kupası'nda 7, UEFA Kupası/Avrupa Ligi'nde 19 ve UEFA Konferans Ligi'nde 2 defa boy gösterdi.

DANİMARKA TAKIMLARIYLA TARİHTEKİ İLK RANDEVU

Avrupa arenasındaki 258 maçlık köklü geçmişine rağmen Kara Kartal, tarihinde ilk kez bir Danimarka temsilcisiyle resmi bir müsabakada kozlarını paylaşacak. Midtjylland ile oynanacak bu mücadele, kulüp tarihi açısından ayrı bir önem taşıyor.

"KUPA 2"DEKİ (UEFA AVRUPA LİGİ) 134. SINAV

Avrupa kulüpler düzeyinin 2 numaralı organizasyonunda (eski adıyla UEFA Kupası, güncel adıyla UEFA Avrupa Ligi) daha önce 133 maça çıkan Beşiktaş, Midtjylland karşısında bu kulvardaki 134. maçına çıkacak.

UEFA Avrupa Ligi Maç Sayısı: 133

Galibiyet: 57

Beraberlik: 25

Mağlubiyet: 51

Atılan Gol / Yenilen Gol: 209 / 180

İÇ SAHA KARNESİ VE TARAFSIZ SAHADA OYNANAN MÜSABAKALAR

Siyah-beyazlı temsilcimiz, Avrupa kupaları tarihinde ev sahibi sıfatıyla çıktığı 129 mücadelede 64 galibiyet, 26 beraberlik ve 39 mağlubiyet aldı. İç sahada 200 gol kaydeden Beşiktaş, kalesinde 150 gol gördü. Midtjylland maçı, evindeki 130. iç saha sınavı olacak. Öte yandan Beşiktaş, çeşitli olağanüstü gerekçeler nedeniyle ev sahibi olduğu 3 karşılaşmayı İstanbul dışında oynamak durumunda kaldı:

1986-87 (İzmir): Dinamo Kiev maçı olumsuz hava şartları sebebiyle İzmir'de oynandı (0-5).

2003-04 (Almanya): İstanbul'daki terör saldırıları sonrası Chelsea mücadelesi Gelsenkirchen'e alındı (0-2).

2024-25 (Macaristan): Güvenlik gerekçeleri doğrultusunda Maccabi Tel Aviv maçı Macaristan'ın Debrecen kentinde oynandı (1-3).

AVRUPA'DAKİ ÇEYREK FİNAL BAŞARILARI

Beşiktaş, Avrupa kulvarındaki tarihi boyunca 3 kez çeyrek final oynama başarısı gösterdi:

1986-87: Şampiyon Kulüpler Kupası Çeyrek Finali

2002-03: UEFA Kupası Çeyrek Finali

2016-17: UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Finali (Lyon'a penaltılarla elendi)

EN FARKLI GALİBİYETLER VE MAĞLUBİYETLER

2018-19 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn karşısında alınan 6-0'lık skor. Ayrıca 2002-03'te Saraybosna (5-0), Maccabi Tel Aviv (5-1) ve Lugano (5-1) zaferleri öne çıkıyor. (Not: 1958-59'da Olympiakos ve 1986-87'de APOEL takımlarının sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen galibiyetler de mevcuttur).

2007-08 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Liverpool'a karşı alınan 8-0'lık sonuç. Ayrıca Leeds United (0-6) ve Dinamo Kiev (0-6) mağlubiyetleri kulüp tarihinin en farklı yenilgileridir.

MEVCUT KADRODAKİ GOLCÜLER VE KULÜP EFSANELERİ

Siyah-beyazlıların güncel kadrosunda yer alan futbolculardan Milot Rashica (3 gol) ve Semih Kılıçsoy (2 gol), Beşiktaş formasıyla Avrupa kupalarında gol sevinci yaşamış isimler konumunda. Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki tüm zamanların en golcü oyuncusu unvanını ise 14 golle Oktay Derelioğlu elinde tutuyor. Onu 13'er golle Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun; 12'şer golle de Ricardo Quaresma ile Bobo takip ediyor.